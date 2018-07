Verpleegster is baan beu en gaat bij Lidl werken

Een Britse verpleegster is gestopt met haar werk om vakken te gaan vullen bij de Lidl. Volgens haar is ze bij Lidl veel beter af omdat het vakkenvullen naast het feit dat dit meer verdient ook nog eens veel minder stressvol is.

De 28-jarige vrouw, die anoniem wil blijven, deelt haar verhaal met de London Economic. De NHS, de publieke zorgverstrekker die valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, is volgens haar een zeer slechte werkgever.

Van zuster naar vakkenvuller

In het gesprek beschrijft ze een slechte sfeer op de werkvloer en een groot verloop onder het personeel. Hoewel ze nooit voor de best betaalde carrière hoefde te gaan wilde ze graag 'een verschil maken' met haar werk als verpleegster voor de NHS. Dit is haar echter vies tegengevallen.

„Veel van mijn collega's hebben vanwege de slechte omstandigheden het ziekenhuis verlaten. Sommigen gingen terug naar hun land van herkomst en anderen besloten over te stappen naar private werkgevers in de zorg. Omdat er sprake was van onderbezetting, konden wij ons werk niet goed doen. Patiënten klaagden de hele dag steen en been omdat zij niet de aandacht en zorg kregen die zij nodig hadden."

Het lage loon was voor de Britse niet eens voldoende om een huishouden van te onderhouden. „We konden nooit op vakantie en onszelf nooit ergens op trakteren. Omdat er zo weinig geld was moest mijn dochter noodgedwongen tweedehands kleding dragen. Zelfs haar schooluniform was tweedehands."

Dokters en verpleegkundigen protesteren voor betere werkomstandigheden ©ANP

Een stap vooruit?

Toen er een nieuwe Lidl-supermarkt in de buurt opende besloot ze te solliciteren. „Dit bevalt een stuk beter, ik hoef nu zelfs niet te betalen voor parkeren." Het basisloon van de Lidl is ongeveer gelijk aan dat van ziekenhuisverpleegster. Toch houdt ze nu meer geld over in de maand. „Ik krijg 10 procent korting op mijn boodschappen en omdat ik in de buurt werk, heb ik niet langer een auto nodig. Dit bespaart een hoop geld." Het financiële aspect is echter niet het belangrijkste voor haar. „Ik heb zoveel minder stress nu. Dat is onbetaalbaar."

Bij de NHS is een tekort van bijna 43.000 verpleegkundigen, 11.187 dokters en iets meer dan 12.000 ondersteunend personeel. Er is sprake van een exodus vanwege de slechte balans tussen werk en privé, de verziekte werksfeer, onderbezetting en de angst voor een Brexit. Dat laatste komt door het feit dat de NHS voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van 'skilled workers' uit het buitenland. De publieke organisatie die het hele land voorziet van gratis gezondheidszorg, vierde deze week haar 70 jarig bestaan.