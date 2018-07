Mathia (26) leeft van streamen van games

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: Mathia (26) is professioneel gamestreamer.

Professioneel gamestreamer Tyler Blevins (27) verdient meer dan een half miljoen euro per maand. Hij filmt zichzelf terwijl hij de populaire schiet- en survivalgame Fortnite speelt en trekt daarmee zo’n 90.000 kijkers per spel. Blevins is ’s werelds best verdienende gamestreamer, maar hij is niet de enige die ervan kan leven. Ook de Nederlandse Mathia Koolhout (26) is gamer van beroep. Ze haalde in 2016 een master Plant Biotechnology op de Wageningen Universiteit, maar besloot afgelopen maart van gamestreaming haar fulltimebaan te maken.

Ze heeft 23.000 abonnees en per livestream haalt ze 10.000 kijkers. De Culemborgse begon vier jaar geleden met het live uitzenden van haar games via internet. „In mijn studietijd speelde ik veel League of Legends”, vertelt ze. „Mijn vriendinnen houden totaal niet van gamen en ik wilde toch graag samen spelen. Daarom begon ik met streamen via Twitch.”

Twitch

Twitch.tv is een videowebsite speciaal voor gamers. Naast het beeld staat een chatbox zodat streamer en kijkers met elkaar kunnen communiceren. Het sociale aspect is heel belangrijk. „In het begin had ik een kleine groep trouwe kijkers”, vertelt Koolhout. „Ik bouwde een band met ze op. Ze deelden via privé-berichten dat ze gepest werden of een rotdag had den en dat mijn video’s ze opvrolijkten. Ze voelden zich welkom en geaccepteerd. Dat was voor mij de reden om dit te blijven doen, week in en week uit.”

Zowel video’s uitzenden als kijken is gratis. Net zoals YouTube verdient Twitch vooral geld met advertenties in de streams. Als gamestreamer kun je geld verdienen via de donatiebutton. Dit is een knop op je profielpagina waarmee kijkers je geld kunnen sturen. De bedragen variëren van een paar euro tot duizenden euro’s, geheel afhankelijk van de gunst van de kijkers. Koolhout vergelijkt het met een theater. „Mensen kunnen naar de voorstelling komen kijken en weglopen zonder te betalen, maar als ze hebben genoten kunnen ze achteraf een donatie doen.”

500 euro

Meestal doneren kijkers een paar euro, maar er zijn uitschieters. Zo kreeg Koolhout eens 500 euro van een kijker. Zij had verteld dat ze spaarde voor een nieuwe camera voor betere foto’s op haar Instagram-kanaal. „Echt absurd”, vindt ze. „Hij wilde me graag helpen en doneerde daarom zoveel geld. Ik begrijp het nog steeds niet. Hoe kan je zoveel geld weggeven aan een meisje dat op het internet die spelletjes speelt?”

Een andere manier om geld te verdienen is abonnees werven voor je Twitch-kanaal. Kijkers worden vooral lid om hun favoriete streamer te steunen, maar het levert ze ook voordeeltjes op. Als abonnee mag je bijvoorbeeld bepaalde smileys gebruiken, streams kijken zonder advertenties of meespelen met speciale competities. Je betaalt 5 euro per maand, waarvan ongeveer de helft naar de streamer gaat.

Je kunt alleen leden krijgen als je partner bent van Twitch. Daarvoor moet je aan een aantal eisen voldoen. Koolhout: „Als Engelstalige gamer moest je bijvoorbeeld gemiddeld 500 kijkers per sessie halen, voor Nederlandse streamers zijn 150 kijkers voldoende.”

Diploma

Koolhout moest anderhalf jaar lang drie keer per week minstens vier uur streamen om haar kanaal te laten groeien. „Of het lastig was om partner te worden? Hell yeah. Ik werd partner op dezelfde dag dat ik mijn masterdiploma haalde. En ik was blijer met mijn partnership met Twitch, dan met mijn diploma.”

Eind 2017 waren in totaal 150.000 gamers Twitch-partner. Zij verdienen lang niet allemaal een maandsalaris met gamen. Alleen de honderd meest gevolgde gamers kunnen een minimumloon verdienen aan alleen het partnerprogramma. De rest van de professionele gamers vult zijn salaris aan met donaties, sponsordeals of bijbaantjes. De meest gevolgde streams zijn Engelstalig, want daarmee bereiken gamers de grootste doelgroep. In totaal heeft Twitch 15 miljoen dagelijks actieve gebruikers, waarvan slechts een fractie Nederlands spreekt. Uit cijfers van onderzoeksbureau MultiScope (2018) blijkt dat in totaal 1,3 miljoen Nederlanders gamestreams kijken, waarvan 36 procent via Twitch.

Sponsor

„De Nederlandse markt is nog klein, maar dat biedt ook kansen”, beaamt Kevin Loos, specialist op het gebied van gamemarketing. „Als Nederlandstalige gamer ben jij bijvoorbeeld interessant voor bedrijven die zich specifiek richten op Nederlandse jongeren.”

Zo kan Koolhout haar vaste lasten betalen dankzij drie sponsoren. Verder wordt ze dankzij haar online bekendheid gevraagd als spreker en presentator. „Presenteren is een job die ik erbij heb gekregen door het streamen”, vertelt ze. „Ik mag verschillende shows presenteren, zoals het gameprogramma Inside Esports.”

Ze gebruikt de donaties van kijkers vooral voor investeringen als een nieuwe videokaart, nieuwe spellen of het bezoeken van game-events. „Na vier jaar streamen kan ik er nu pas net van leven”, vertelt ze. „Je moet echt doorzetten. Als ik veel geld had willen verdienen had ik beter iets met mijn studie kunnen gaan doen.”