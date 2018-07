Marijn weet hoe 't is: een 'baan' als achtbaantester

Uit 4400 aanmeldingen werd Marijn Vermeeren met een paar anderen gekozen om achtbanen te testen. Hij liep bij zeven grote pretparken als mystery guest naar binnen om alle achtbanen onder de loop te nemen.

Een serieuze klus, vertelt hij: „Het is de bedoeling dat je de rit omschrijft, wat je vindt van de bochten en de g-krachten en dat je de zittingen beoordeelt. Want of die überhaupt comfortabel zitten, daar denk je normaal gesproken niet over na.” Als achtbaantester moet je wel tegen een stootje kunnen, want je krijgt de nodige ritten voor de kiezen. Kwestie van een gedegen voorbereiding, weet Marijn. „Zorg dat je voldoende hebt geslapen en goed eet en drinkt.”

Achtbanen testen

Dat Marijn dit weet, is niet toevallig. Hij hobby’t al vijf jaar met het beoordelen van kermissen in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk, waarvan hij de reviews op zijn YouTubekanaal zet. Hij zat in zijn leven onder meer al 700 keer in attractie de breakdance. „Andere jongeren gaan misschien ieder weekend uit, ik bezoek elke week een andere kermis.”

Het achtbaantesten was voor Marijn een tijdelijk, maar serieus project. „Ik had als doel om elke week een park te bezoeken, zodat ik ze goed kon vergelijken en de reviews als een serie kon uploaden. Dat is gelukt. Nu ben ik dit jaar ook gevraagd om een een nieuwe achtbaan in Wildlands in Emmen te reviewen, dat is misschien geen seizoen, maar wel een extra aflevering van mijn serie.” Komend weekend gaat Marijn naar Toverland in Sevenum om daar de nieuwe achtbaan Fēnix te testen. Dat doet hij puur voor zijn eigen YouTube-kanaal, wat aantoont dat zijn tijdelijke 'baan' toch wel doorgaat.

Dat kanaal heeft om en nabij de tienduizend volgers, wat betekent dat je er inkomsten uit kunt genereren. Een professionele carrière als achtbaanrecensent dan wel YouTuber is echter niet Marijns droombaan. Maar voor een student in opleiding tot audiovisueel specialist met de ambitie om later voor de camera te staan, staat de bijbaan niet verkeerd op zijn cv. Anderen zien zijn hobby overigens wel als droombaan: „Ik krijg wel reacties van anderen met de vraag hoe zijzelf zo’n droombaan kunnen regelen.”

Toverland

Zijn wij nog benieuwd: welke achtbanen scoorden hoog bij Marijn? „Mijn favoriete pretpark is in ieder geval Toverland. Achtbanen Troy en Dwervelwind zijn daar heel vet. Verder vind ik Goliath en Xpress in Walibi absoluut de moeite waard, net als Joris en de Draak in de Efteling.”