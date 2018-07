Droombaan over de grenzen: hoe werkt dat?

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: werken in het buitenland, hoe zit dat financieel?

Je leert andere culturen kennen, je bekijkt vraagstukken vanuit een nieuw perspectief en het staat ook nog eens interessant op je cv. Werken in het buitenland is niet alleen avontuurlijk, maar is ook nog eens goed voor je ontwikkeling. Steeds meer Nederlanders maken hun droom waar om eens een paar maanden of jaren buitenlandervaring op te doen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek emigreerden in de eerste 11 maanden van 2017 zo’n 134.000 Nederlanders. Dat is 7 procent meer dan het jaar ervoor. Verder doet zo’n 24 procent van de Nederlandse studenten buitenlandervaring op (bron: internationale studentenorganisatie EP-Nuffic, 2014). Werken over de grens is dus populair, maar hoe zit dat eigenlijk financieel?

Voordeel

Adviseur Erdal Egin het Europese arbeidsbemiddelingsnetwerk EURES, weet daar alles van. Egin adviseert namens UWV zowel Nederlanders die willen werken in een ander Europees land als Europeanen die in Nederland werk zoeken. Bovendien heeft hij zelf internationale ervaring: hij is van Turkse afkomst, groeide op in Duitsland en woont en werkt nu al dertig jaar in Nederland. „Internationale ervaring is vooral een verrijking op persoonlijk vlak”, vertelt hij. Toch kan het ook financieel voordeel opleveren. Egin vertelt dat de salarissen in bijvoorbeeld Zwitserland, Noorwegen en Groot-Brittannië een stuk hoger liggen dan in Nederland. Daarnaast zijn er genoeg openstaande vacatures.

„Er is een schreeuwend tekort aan personeel in de ICT, techniek, industrie en toerisme in Europa”, vertelt hij. „Een gekwalificeerd vakman kan in veel landen terecht.”

Verder is er een gebrek aan Nederlandstalige medewerkers voor callcenters. „Dit geldt voor landen zoals Ierland, Roemenië, Duitsland en Portugal. Dit soort landen heeft een gunstig belastingklimaat voor multinationals zoals Google en Booking.com. Die hebben daar hun klantenservice en zoeken personeel dat goed Nederlands spreekt.”

Geld

Wat verdien je met zo’n baan? Over het algemeen krijg je een hoger loon in landen als Zwitserland en Ierland. In bijvoorbeeld Polen en Bulgarije verdien je juist minder. „Het bedrag op je loonstrookje geeft een vertekend beeld”, legt Egin uit. „Je moet namelijk ook rekening houden met het prijspeil en de kosten voor levensonderhoud in het land waar je gaat werken.”

Terwijl een klantenservicemedewerker in Nederland gemiddeld iets meer dan het minimumloon verdient, is het salaris voor een soortgelijke functie in Bulgarije zo’n 1000 euro netto. „Als ik dat vertel aan sollicitanten schrikken ze, maar eigenlijk is zo’n salaris daar veel meer waard. Eten en wonen zijn in Bulgarije namelijk goedkoper.”

Hij adviseert werkzoekers zich dus eerst te verdiepen in het prijspeil en de kosten van levensonderhoud. Dat kun je online bijvoorbeeld doen via de website van EURES of op Expatica.com.

Wat kost het?

Werken in het buitenland levert geld op, maar vergt ook een investering. Een nieuwe baan in het buitenland betekent ook een reis en een verhuizing. Misschien begin je niet meteen met werken, maar neem je eerst een paar weken om te wennen aan je nieuwe woonplaats. Egin adviseert migranten om in elk geval te zorgen dat ze een baan hebben voordat ze verhuizen. „Veel werkgevers zijn bereid je tegemoet te komen bij een verhuizing”, zegt hij. „Soms zelfs volledig.”

Of je nu geholpen wordt door je nieuwe werkgever of alles zelf moet betalen: een verhuizing kost vaak meer dan verwacht. „Neem dus altijd genoeg spaargeld mee, minstens een maandsalaris.”

Zoek ook vooraf uit hoe het zit met belastingzaken. Grofweg geldt dat als je meer dan een half jaar werkt in het buitenland, je daar je belastingen moet betalen. In landen als Zwitserland, Zweden en Portugal betaal je over het algemeen minder aan de fiscus dan in Nederland. „Dat lijkt voordeliger dan het is”, waarschuwt financieel planner Paul van der Kwast. Hij schrijft en adviseert regelmatig over werken in het buitenland. „Veel zaken in Nederland zijn namelijk goed geregeld, zoals ziektekosten, AOW en kinderopvang. Voor dat soort dingen betaal je in het buitenland weer meer.”

Wie verhuist, kan het best vooraf contact opnemen met een belastingadviseur. „Hoe het precies fiscaal zit verschilt per situatie. Laat je dus altijd voorlichten.”

Aan welke kosten moet je verder denken? Volgens Egin kunnen reiskosten nogal verschillen. „In Nederland ben je misschien gewend te fietsen naar je werk, in het buitenland is autorijden gangbaarder”, zegt hij. Zoek ook goed uit hoe het zit met je ziektekosten en AOW. Ben je langer dan drie maanden in het buitenland, dan moet je daar je ziektekostenverzekering regelen.

Andere kosten die emigranten vaak vergeten zijn reiskosten naar Nederland. „Je wilt toch je familie regelmatig opzoeken”, vertelt de adviseur. „Dat betekent dat je vaker even naar Nederland vliegt of rijdt. Als je naar Australië, Azië of Amerika gaat kan dat een flinke kostenpost zijn. Binnen Europa valt het gelukkig wel mee, voor een paar tientjes kom je een eind.”