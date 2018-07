Dag ouderwets cv, hallo opvallende sollicitatie

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: vervangen social media en video het ouderwetse cv?

Videosollicitaties, volledige websites, je LinkedIn-profiel: je hebt als sollicitant talloze mogelijkheden om je werkervaring en ambities te laten zien. Heb je eigenlijk nog wel een curriculum vitae (cv) nodig?

Om daarachter te komen is het eerst goed om te weten waar je cv aan moet voldoen. Uit onderzoek van HR-platform Personeelsnet onder werving- en selectiemedewerkers blijkt dat een cv anno 2018 veel meer op de toekomst gericht is. Terwijl je vroeger een chronologische lijst maakte van opleidingen en werkervaring, ligt de focus nu meer op kwaliteiten, competenties en opgedane kennis. Wat je precies gedaan of geleerd hebt bij een werkgever is belangrijker dan je functietitel.

Opvallen

Verder is het vooral een zaak van opvallen en laten zien waarom jij de ideale kandidaat bent. Zorg dat je meteen de juiste zaken in het oog laat springen. Veel recruiters scannen je cv voordat ze zich erin verdiepen, zeker als zij veel kandidaten hebben. Een bekend onderzoek is dat van The Ladders uit 2012. Zij volgden dertig recruiters tien weken lang tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Via een techniek die ’eye-tracking’ heet analyseerden de onderzoekers hoe zij keken naar cv’s tijdens het selectieproces. Daaruit blijkt dat recruiters eerst kijken naar de naam van de kandidaat, de twee meest recente functies en opleidingen. Vervolgens zochten ze naar specifieke woorden die horen bij de vacature, zoals ’omzet’ en ’winst’ voor salesfuncties of ’Python’ en ’C++’ voor een programmeur.

Je toekomstige werkgever moet dus snel de juiste informatie vinden. Bovendien is het belangrijk om de informatie te onderstrepen die laat zien dat jij geschikt bent. Per sollicitatie kan je cv er dus anders uitzien. De ene keer leg je wat meer focus op jouw kwaliteiten als manager, de andere keer wil je juist benadrukken hoe leergierig je bent. Veel moderne cv’s beginnen met een korte profielschets waarin je ook aangeeft wat jouw wensen en toekomstverwachtingen zijn. Is het voor een functie belangrijk dat je representatief bent? Voeg dan een (professionele) foto van jezelf toe.

Video

Verder hoor je steeds vaker over videosollicitaties en cv’s op social media. Dit lijken ideale manieren om op te vallen, snel punten te benadrukken en meer van jezelf te laten zien. Is een cv in Word-document of PDF hopeloos ouderwets? Dat verschilt per bedrijf. Bij lingeriemerk Hunkemöller werken ze sinds een paar jaar met video-sollicitaties en daar werkt het goed. De winkelketen vindt persoonlijkheid veel belangrijker dan werkervaring en ziet daarom liever de kandidaat voor zich, dan een stuk tekst.

Volgens carrièresite StepStone zijn dit soort sollicitaties vooral geschikt voor creatieve beroepen of jobs waarbij je voorkomen belangrijk is. Deze experts waarschuwen geen video-cv te sturen naar een traditionele organisatie, tenzij die er specifiek om vraagt. De kans bestaat dat zij zo’n video maar ingewikkeld vinden en je jezelf dus juist minder aantrekkelijk maakt.

Verder zitten wel wat risico’s aan zo’n filmpje, vertelt professor Ralf Caers van de KU Leuven op het Belgische Radio 1. Hij vindt dat een video-cv in elk geval niet beter werkt dan een tekstversie. Ten eerste bestaat het gevaar dat je te veel nadruk legt op uiterlijk, in plaats van je vaardigheden. „Zo zou een minder aantrekkelijke kandidaat minder kans kunnen maken”, zegt Caers. „Verder blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat je niet noodzakelijk beter de persoonlijkheid van de sollicitant kan afleiden via zo’n video. Die kan het duizend keer opnemen en de beste versie opsturen.”

Uit de studie van Personeelsnet blijkt ook dat de meeste recruiters nog niet klaar zijn voor een video als vervanging van een cv. Zij zien zo’n filmpje liever als een aanvulling, bijvoorbeeld door een YouTube-linkje in het document. Ook socialmedia-profielen vinden zij te beperkt. Voor werving- en selectiemedewerkers heeft een regulier cv namelijk nog steeds veel voordelen. Een greep uit de quotes van het onderzoek: „uniformiteit in het format, hierdoor heb je goed vergelijkingsmateriaal” en „een cv is voldoende om een goede selectie te maken.”

Demonstreer je vaardigheden

Wie zijn cv wil aanvullen om op te vallen, heeft meer mogelijkheden dan video. Je kunt bijvoorbeeld de vorm gebruiken om te laten zien wat je kunt. Zo wilde student Thijs van Oirschot graag bij webwinkel Coolblue werken. Hij bouwde een website waarop hij zichzelf te koop zette. Hij werd uitgenodigd voor een gesprek, maar Coolblue wees hem af. Ondertussen hadden andere werkgevers zijn actie gespot en werd hij spontaan gebeld om te solliciteren.

Een ander origineel voorbeeld is dat van Daan Scherpenzeel, een muziekliefhebber die slim gebruik maakte van muziekdienst Spotify. De 26-jarige zocht een baan waarbij hij zijn liefde voor taal en muziek kon combineren. Hij maakte een Spotify-playlist die begon met de nummers „hey”, „hallo”, „my name is”, „Daan” en zo verder uitlegde dat hij werk zocht. Zijn actie werd volop gedeeld online. Binnen korte tijd werd zijn Linkedin-profiel 225.000 keer bekeken en werd hij benaderd voor tal van gesprekken.