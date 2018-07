Achtbaanfans opgelet: testers gezocht

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: Mathia (26) is professioneel gamestreamer.

Professioneel gamestreamer Tyler Blevins (27) verdient meer dan een half miljoen euro per maand. Hij filmt zichzelf terwijl hij de populaire schiet- en survivalgame Fortnite speelt en trekt daarmee zo’n 90.000 kijkers. Blevins is ’s werelds best verdienende gamestreamer, maar hij is niet de enige die ervan kan leven. Ook de Nederlandse Mathia Koolhout (26) is gamer van beroep. Ze haalde in 2016 een master Plant Biotechnology op de Wageningen Universiteit, maar besloot afgelopen maart van gamestreaming haar fulltimebaan te maken.

Ze heeft 23.000 followers en per livestream haalt ze 10.000 kijkers. De Culemborgse begon vier jaar geleden met het live uitzenden van haar games via internet. „In mijn studietijd speelde ik veel League of Legends”, vertelt ze. „Mijn vriendinnen houden totaal niet van gamen en ik wilde toch graag samen spelen. Daarom begon ik met streamen via Twitch.”