'Nederland is het Silicon Valley op landbouwgebied'

Welk land exporteert het meeste voedsel van Europa? Frankrijk? Duitsland? Spanje? Nee, Nederland. Zelfs voor veel Nederlanders is dit niet bekend. Dat lijkt op het eerste gezicht ook best gek. We leven in een van de dichtstbevolkte landen op de planeet en om veel voedsel te produceren is een hoop oppervlakte nodig voor landbouw. Oppervlakte die we - gezien de grootte van ons land - helemaal niet hebben.

Hoe kan dit? Hoe kan Nederland, na de Verenigde Staten dat 237 keer zo groot is, het land zijn die het meeste voedsel exporteert van de wereld? VisualPolitik, een gerenomeerd YouTube-kanaal voor politieke junkies, legt het uit. In veertien minuten vertelt host Simon Whistler over hoe het kleine Nederland door innovatie en samenwerking zo'n pionier op het gebied van landbouw is geworden. Hij gaat zelfs nog een stapje verder: Nederland is het Silicon Valley op het gebied van landbouw.

Universiteit van Wageningen

Hoewel we vaak kritiek hebben op het functioneren van ons land en de regering, gaan er ook een hoop dingen goed in Nederland. Soms is er een frisse blik van buiten nodig om dit in te zien. Whistler staat bekend als zeer kritisch en heeft vaak kanttekeningen bij het beleid van de landen die in zijn filmpjes aan bod komen. Over Nederland is hij echter alleen maar positief. Iets wat niet vaak bij hem voorkomt.

De Universiteit van Wageningen speelt volgens hem een prominente rol in deze unieke manier om met landbouw om te gaan. Deze universiteit heeft zich volledig gespecialiseerd in landbouw en wordt gezien als de meest innovatieve plek op de planeet op het gebied van agricultuur. Van over de hele wereld komen de meest pientere geesten op dit gebied naar Wageningen om gezamenlijk een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan.

Hoe kunnen we de wereld van voedsel blijven voorzien terwijl er miljarden monden bij komen? Het antwoord moet gevonden worden in de wetenschap. Met innovatie, duurzaamheid en moderne technieken worden we steeds beter om met minder middelen meer voedsel te produceren.