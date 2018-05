Spaar of spendeer je jouw vakantiegeld?

Eind mei is voor velen een moment om naar uit te kijken omdat er ein-de-lijk extra centen op de bankrekening zullen staan: het vakantiegeld wordt gestort. Maar hoewel men voorheen massaal spaarde, trekken we nu de portemonnee. Hoe zit dit precies?

Vakantiegeld sparen of uitgeven?

„Mensen hebben jarenlang gespaard omdat het niet anders kon”, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels tegen Metro. „In Nederland ging het economisch minder, men had weinig te besteden en het vakantiegeld was een extraatje dat men goed kon gebruiken.”

Wessels duidt op de cognitieve capaciteiten. „Nu gaat het economisch beter en kunnen mensen de verleiding om niet op vakantie te gaan slechter weerstaan. Juist op dit moment worden er veel advertenties vertoond voor vakanties.” „Daarnaast zijn heel veel mensen weer lekker aan het uitgeven”, vervolgt Wessels. „Dan denk je al snel: nu ben ik het zat, nu ben ik er ook aan toe.”

Is vakantiegeld een extraatje of hoort het erbij?

„Ondertussen berekenen we het vakantiegeld gewoon mee in ons salaris”, zegt Wessels. Je weet vaak precies welk bedrag je krijgt, je kunt het tot op de cent na uitrekenen of vergelijken met voorgaande jaren. „Als je er al vanuit gaat dat het komt, is het geen verrassing meer. Variabele beloningen maken echter veel gelukkiger, maar dat effect is volledig weg. Sommige mensen geven hun vakantiegeld 'mentaal' in maart of april al uit.”

Toch geeft Lenneke Manschot (26) haar vakantiegeld liever niet uit aan een zonbestemming, ze wil namelijk een eigen huis kopen. „Je hebt daar simpelweg flink wat eigen geld voor nodig. Daarnaast ben ik graag thuis, dus ik hoef niet per se op vakantie. Ik zorg er liever voor dat ik iets koop wat ik al langere tijd wilde hebben, of mijn studieschuld bijvoorbeeld aflos.” Ook Narita Derks (20) bewaart haar centen netjes op haar spaarrekening. „Ik wil mijn eigen stekkie. Maar om van een huis een thuis te maken heb je toch geld nodig. Meubels, likje verf aan de muur, you name it: het kost allemaal geld. Ik hoop met mijn vakantiegeld een heel eind te komen om dat allemaal te betalen.”

Wat maakt gelukkiger? Op vakantie gaan of een dikke bankrekening?

Het antwoord is steevast: op vakantie gaan. „Maar”, zegt Wessels, „dan moet je wel kunnen voldoen aan je verplichtingen en een redelijke spaarbuffer hebben. Als je dat eenmaal hebt, is op vakantie gaan een zeer goed idee. Ervaringen maken namelijk meer gelukkig dan spullen of veel geld op de bank.”

Vooraf boeken

Als je dan toch op vakantie gaat, werkt je vakantie vooraf boeken volgens Wessels dan vooral goed. „Bij een vakantie moet je vaak een aanbetaling doen of vooraf het hele bedrag betalen. Je brein gaat dat automatisch goedpraten: de voorpret die je hebt, zorgt ervoor dat je betaling geen pijn meer doet. Als je dan eenmaal gaat, voelt het als een gratis vakantie. Het nadeel is dan wel dat dat je op vakantie meer uitgeeft aan eten en drinken. Voor je geluksgevoel een goed idee, maar financieel is dat natuurlijk een nadeel.”

Maar je zou het ook zo kunnen zien: daar hebben we toch vakantiegeld voor?