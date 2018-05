Reddingsbrigadiers ontslagen om blote vrouw op mok

Dat parkeren in Amsterdam niet goedkoop is, hebben we al eerder aangetoond. Wellicht herinner je je de parkeerplek van 89.000 euro nog en dat je hier een vrijstaand huis in Friesland voor kon kopen.

Hier kan nog een flink schepje bovenop met de parkeerplaats die nu op Funda wordt aangeboden. Deze 'royale parkeerplaats in het hartje van het centrum van onze hoofdstad' kost maar liefst 127.500 euro(!).

Het staat er echt! ©Funda

127.500?

Dat je honderdzevenentwintigduizendeurovijfhonderd euro wil neertellen voor een autostandplaats is je eigen keuze. Maar het blijft natuurlijk een hoop geld. Een hoop geld waar je ook veel andere mooie luxeproducten voor kan kopen. Wat koop je precies voor 127.500 euro? Ik ging op zoek. Hier is een klein overzicht!

Voor 2500 euro meer heb je je eigen kerk ©Funda

Kerk in Kloosterburen

Oke, deze kerk is 2500 euro duurder dan 127.500 euro maar met een beetje goed onderhandelen moet het toch echt wel naar dit bedrag te krijgen zijn. En hoewel het een opknappertje is, ben je na wat geklus wel eigenaar van een vrijstaande vooroorlogse kerk in de provincie Groningen met 309 vierkante meter aan woonruimte met een perceel van 900 vierkante meter.

Nieuwe Porsche 911

Hoewel hij wel een parkeerplekje nodig heeft, kan je voor het bedrag van een parkeerplaats in het centrum van Amsterdam ook een luxe Porsche 911 bestellen. En omdat de basisprijs nog wat ruimte overlaat voor luxe extra's, is deze prachtbak uitgerust met 'Leder bi-color zwart-Luxorbeige'-bekleding en een Bose surround audiosysteem.

Luxe jacht

Zie je het voor je; lekker een wijntje drinken op het dek bij een vriendelijk lentezonnetje vijftig kilometer uit de kust van Zuid-Frankrijk? Met deze luxe jacht uit 2003 kan het allemaal, zeker op het ruime achterdek. Hij is vaarklaar en kan dus zo de volle zee op. Deze schuit is 11 meter lang, heeft twee kajuiten voor de passagiers en is van alle gemakken voorzien. De badkamer is onlangs nog vernieuwd.

Naar Kreta wanneer jij wil in je eigen zwembad © http://www.rightmove.co.uk

Griekse bungalow

Op het Griekse eiland Kreta is het bijna het hele jaar door zomer. Voor 127.000 euro heb je deze fijne bungalow mét privé-zwembad, een tuin, uitzicht op zee én een parkeerplaats helemaal voor jezelf. Zonnepanelen zorgen ervoor dat je weinig kwijt zult zijn aan elektriciteit. De bungalow is gelegen in een prachtige heuvelachtige baai en heeft twee slaapkamers. Het strand is ongeveer 6,5 kilometer verderop.

Canadees privé-eiland

Dit eiland van 11 hectare in Canada kost 150.000 dollar, wat in euro's ongeveer neerkomt op 125.000. Gillis Island is gelegen in de deelstaat Prince Edward Island. Hoewel het hier in de winter onstuimig en koud is, beleef je hier toch hele aangename zomers met een keurige 24 graden in juli.

Je hebt nog 2500 euro over, genoeg voor een luxe tent en een kampeerset om hier te genieten van je rust nabij de Atlantische kust.

