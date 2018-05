Heb jij een nuttige baan of een 'bullshitjob'?

Vind jij jouw werk nuttig? Heb jij je ooit afgevraagd wat er zou veranderen aan het functioneren van de maatschappij als jouw baan morgen niet meer bestaat? Antropoloog David Graeber in elk geval wel, hij heeft hier jarenlang onderzoek naar gedaan en schreef het boek Bullshit Jobs: A Theory. Zijn belangrijkste conclusie? Een groot deel van de banen in westerse landen zijn niks meer dan dagbesteding voor geld.

Bullshit jobs

Uit een vragenlijst is gebleken dat 37 procent van de werknemers in Groot-Brittannië en 40 procent in Nederland twijfelt aan het nut van hun functie. Graeber is het hiermee eens en veegt de vloer aan met een groot deel van de banen in de dienstensector. De wereld zou in zijn ogen niks veranderen als plotsklaps alle (tele)marketeers, consultants, lobbyisten, HR-medewerkers, bankiers, voorlichters, data-analisten, juristen, salestijgers, managers, agile-coaches en SCRUM-masters zouden verdwijnen.

Omdat de efficiëntie in de 20ste en 21ste eeuw van de arbeidsprocessen zo enorm is toegenomen, is er eigenlijk veel minder arbeid nodig dan vroeger. Toch betekent dit niet dat we massaal werkloos zijn. Er zijn allemaal nieuwe beroepen bedacht puur om het oude systeem in tact te houden. Dit heeft in de afgelopen decennia geresulteerd in een wildgroei aan 'bullshit jobs'. „Het is alsof de satire met allerlei onzinnige functies en werkprocessen in de serie The Office werkelijkheid is geworden. De grap is dat het geen grap is", vertelde hij aan de Daily Mail.

Honderden gesprekken

De antropoloog sprak voor zijn boek met honderden werknemers die twijfelden aan de toegevoegde waarde van hun functie. Een van deze verhalen gaat over een online marketeer die met zijn team fulltime bezig is met het ontwerpen en samenstellen van online advertenties voor op geld beluste bedrijven. En dit terwijl hij zelf ook prima beseft dat er niemand ooit bewust op deze banners zal klikken.

Op een ander moment was deze marketeer bezig met een nieuwe methode die moest achterhalen hoe website-bezoekers advertenties vanuit hun ooghoeken tot zich nemen. Dit zou moeten resulteren in meer 'clicks'. „Ze houden zich bezig met dit soort triviale details omdat de opdrachtgever alles zo perfect mogelijk wil hebben terwijl zij ook wel doorhebben dat het nauwelijks verschil zal uitmaken", vertelt Graeber aan de Herald.

Is het boek dan een oproep om maar te gaan doen 'waar je gelukkig van wordt'? Niet per se, de maatschappij werkt nou eenmaal op deze manier en deze banen, hoe zinloos ze ook zijn, zullen hoe dan ook geld op blijven leveren. Geld dat nodig is om een huis van te betalen of een gezin te onderhouden. Ook ziet hij een verschil tussen banen die misschien niet leuk zijn maar wel nuttig en banen die geen toegevoegde waarde voor de maatschappij vormen.

Vijf categorieën

De Amerikaanse antropoloog beschrijft in zijn boek vijf categorieën bullshit jobs. De eerste hiervan zijn de 'goons', dit zijn mensen die zich zonder schroom opwerpen in het belang van hun werkgever, zelfs als hun werkzaamheden zinloos of schadelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn lobbyisten, advocaten, telemarketeers en PR-mensen. Een andere groep bestaat uit 'flunkies' dit zijn functies die alleen in het leven zijn geroepen om anderen belangrijk te laten voelen; denk hierbij aan management-assistentes en receptionisten.

Categorie drie bestaat volgens Graeber uit Duct-tapers, deze mensen houden zich bezig met het oplossen van problemen die eigenlijk geen probleem zijn of die makkelijk geautomatiseerd kunnen worden. Hij beschrijft een voorbeeld van iemand die voor een reisbureau wijzigingen van vertrektijden van vliegtuigen moest kopiëren van een email en plakken in een Excel-bestand. De vierde orde van bullshitjobs zijn de box-tickers dit zijn functies die zich bezig houden met de verandering en efficiëntie van bedrijfsprocessen zoals analytici. Veel van deze werkzaamheden leiden nergens toe en met de resultaten wordt zelden iets gedaan.

De laatste categorie zijn de zogenaamde taskmasters, hiermee refereert de antropoloog naar nutteloze bestuurslagen en de daarbij horende managers. Het enige dat zij in zijn optiek doen is mensen vertellen wat ze moeten doen, terwijl zij zelf zonder hun aanwezigheid ook wel weten hoe zij hun functie moeten beoefenen.

Nuttige banen

Ben je na het lezen van dit verhaal vervallen in extitentiele zelfkritiek? Wees niet getreurd. Er zijn ook zat banen, de meerderheid zelfs, die volgens de auteur geen bullshit job zijn. Verpleegkundigen en docenten op de werkvloer (en niet hun leidinggevenden) bijvoorbeeld. De maatschappij heeft tevens horecamedewerkers, kunstenaars en vakmensen, die concrete producten met hun eigen handen maken, nodig. Bovendien moet er altijd nog gegeten, gedronken en gebouwd worden. Ook hier houden hele sectoren zich mee bezig.

Ironisch genoeg wordt er vaak op deze banen neergekeken en verdienen deze mensen minder dan werknemers in sectoren die de maatschappij minder ver op weg helpen. Stel je voor wat er zou gebeuren dat alle leraren en verpleegkundigen het werk neerleggen. De maatschappij zou volledig ontwrichten. Dit zag je al toen docenten slechts twee dagen staakten. Ouders, waarvan velen met een bullshit job, waren ten einde raad.

Overigens moeten de standpunten van Graeber wel met een korreltje zout genomen worden. Hij is omstreden onder economen en voorstanders van het neo-liberalisme. De antropoloog zou voorstander zijn van een universeel basisinkomen, de waarde van geld onvoldoende zien en verder weinig concrete oplossingen bieden. Ook stelde Graeber zelf al vast dat hij als antropoloog eigenlijk zelf ook een bullshit job had.