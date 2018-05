Barista is baan beu en smijt met eigen vijg

Vragen om een hoger loon, hoe en wanneer doe je dat? Tosca Gort is arbeidspsycholoog en verdiepte zich in het onderwerp. „Als je echt sprongen wilt maken kun je het best van baan wisselen”, is haar eerste tip. „Dan heb ik het over een salarisverschil van duizend euro of zelfs meer. Binnen je huidige baan krijgen weinig mensen dat voor elkaar, maar bij een nieuwe werkgever is het wel mogelijk.”

Toch is het zeker mogelijk binnen je huidige baan iets meer te verdienen. Je mag je huidige werkgever gerust om een salarisverhoging vragen en daarvoor moet je juist niet wachten tot je jaarlijkse beoordelingsgesprek. „Sterker nog”, zegt Gort: „Het geheim is zo vaak mogelijk vragen.”

Elk kwartaal

Volgens de arbeidspsycholoog kun je het best elk kwartaal je salaris bespreekbaar maken. Het minimum is eens per half jaar. „Op die manier oefen je druk uit bij je werkgever”, legt ze uit. „Meestal krijg je niet na de eerste keer vragen meteen meer loon, maar wie blijft aandringen krijgt eerder een verhoging dan collega’s die dat niet doen. Eens per kwartaal zo’n gesprek is de snelste weg naar meer salaris.”

Het is dus niet raar om te blijven aandringen op loonsverhoging. Sterker nog, uit een onderzoek van wervingsbureau Robert Half (200 Nederlandse financieel directeuren; 2016) blijkt dat 42 procent van de financieel directeuren verwacht dat werknemers het niet laten zitten bij een afgewezen verzoek tot salarisverhoging. Zij denken dat zij om andere vormen van beloning zullen vragen of het onderwerp snel opnieuw zullen aansnijden.

Niet wachten

Een functionerings- of evaluatiegesprek is een bekend moment om te vragen om meer salaris, maar daar moet je dus niet op wachten. Zeker als je slechts eens per jaar zo’n evaluatie hebt. Bovendien verschilt het per bedrijf hoe zo’n gesprek eruit ziet en of er ruimte is voor een gesprek over salaris. Bij het ene bedrijf moet de manager zich aan een vast stramien houden, bij het ander mag je leidinggevende zelf bepalen hoe het gesprek eruit ziet. Gort: „Vraag vooraf wat er wordt besproken. Zie je geen ruimte voor een salarisgesprek, plan dan een ander moment met jouw manager.”

Ook dat vinden financieel directeuren heel normaal. Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bazen een beoordelingsgesprek de meest geschikte gelegenheid vindt om salarisverhoging te bespreken. Zo’n 15 procent van de directeuren vindt ieder willekeurig ander moment geschikt. Andere goede gelegenheden om je salaris te bespreken zijn de start van een groot project of nieuwe verantwoordelijkheden (19 procent) of de afronding van een groot project (18 procent). Op zo’n moment verandert jouw rol als werknemer namelijk vaak, omdat grote projecten in de regel met meer verantwoordelijkheid gepaard gaan.

Deel informatie

„Laat je manager altijd weten dat een project of een onderdeel ervan goed is gegaan”, adviseert Gort. „Managers zijn minder goed op de hoogte dan ze zouden willen. Informeer je leidinggevende dus over wat goed gaat, daar help je hem of haar mee.”

Stuur dus mails zoals „ons team heeft project X goed afgerond” of „dit artikel heeft een paar duizend likes op Facebook.” Een paar extra positieve mailtjes in de maand voor je beoordelingsgesprek komen dat gesprek zeker ten goede. „Je resultaten zijn minder zichtbaar dan je denkt”, zegt de arbeidspsycholoog. „Bovendien gaat zo’n beoordeling over het algemeen over je meest recente prestaties.”

Bereid ook het gesprek goed voor. „Draai niet om de hete brei heen”, zegt Gort. „Vraag gewoon om meer salaris, maar weet dat je manager gaat vragen: waarom?”

Collega’s

Houd de hele periode bij welke projecten goed zijn gegaan, welke extra taken je op je hebt genomen en andere successen. Denk ook aan cursussen die je hebt gedaan of complimenten van klanten. Houd het bij je successen, adviseert de arbeidspsycholoog. „Begin geen zinnen met ’omdat’. Het zal je baas een zorg zijn dat jij meer geld nodig hebt om je rekeningen te betalen. Hij wil weten wat het hem oplevert.”

Verder is het slim om te weten wat je collega’s verdienen. „Dat is niet alleen fijne informatie, maar dat jouw collega meer verdient kan ook een argument zijn. Bovendien krijg je meer inzicht in hoeveel ruimte er is voor salarisverhoging binnen de organisatie.”

Soms is loonsverhoging niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat het niet goed gaat met het bedrijf. Een andere reden kan zijn dat je werkt met een cao en dat je bovenaan jouw salarisschaal zit. Gort adviseert dan om te onderhandelen over secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals extra vakantiedagen of cursussen. „Denk na over je eigen doelen. Misschien is rijk worden niet het allerbelangrijkste: persoonlijke ontwikkeling en meer vrije tijd zijn ook waardevol.”