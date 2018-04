Zo simpel bespaarde dit stel in een jaar 19.000 euro

Ondernemingsdrang, maar geen zin om een heel nieuw bedrijfsconcept te bedenken? Zelfstandig willen werken, maar wel binnen dezelfde familie-formule? Misschien is franchisenemer iets voor jou!

MultiVlaai tot Monuta

De mogelijkheden zijn legio, blijkt wel uit de ‘franchise-Marktplaats’ op Franchiseplus.nl, een overzichtelijk platform waar zowel bestaande franchises ter overname worden aangeboden, maar ook een overzicht van nieuw te openen locaties staan. Zo kun je een pizzeria beginnen in Amersfoort (Papa John’s), een koffiezaak in Veenendaal (Doppio) en een taartenwinkel in Haarlem (MultiVlaai). Maar je kunt ook je eigen Monuta-uitvaartzorg beginnen in Wassenaar, of doe eens gek: word FEBO’s frituurfranchiser nabij Deventer!

Voorbeeld van 'aangeboden' op Franchiseplus.nl

Marktplaats voor franchise

In 2016 waren er bijna 800 franchise-gevers en zo’n 31.000 vestigingen, variërend van zorg tot horeca en retail. ,,Het is nog altijd een groeiende markt”, vertelt Guido van der Horst van Franchiseplus. ,,Veel mensen willen wel ondernemen, maar hebben de angst voor wat allemaal moet worden geregeld. Franchisen is dan een mooie middenweg.” Je bent zelfstandig, ,,maar krijgt wel volop ondersteuning.” De vrijheid om grote veranderingen in de franchiseformule aan te brengen, is er meestal niet. ,,Vele hebben keiharde, of beter gezegd dúidelijke regels en dat heeft zo z’n voordelen. Je weet precies waar je aan toe bent, net als je klanten.”

'Loyaliteit is cruciaal'

Er kleven ook nadelen aan, beaamt hij, zeker voor de creatieve ondernemers onder ons. Want zelfbedachte creaties op de menukaart bijvoorbeeld, is vaak een no-go. ,,Loyaliteit is cruciaal in franchising. Als het hoofdkantoor links gaat, kun je niet ineens rechtsaf slaan. Weet dus waar je aan begint.” De DA-formule is altijd veel vrijer geweest, weet de expert die opgroeide in een DA-drogist gerund door z’n moeder. ,,Stonden er ineens fietsen van de failliete fietsenmaker in de etalage, of een lading opgekochte jeans!” Die ‘wildgroei’ heeft natuurlijk wel wat, ,,Maar de kracht van de meeste franchises is dat je weet wat je krijgt, in welke vestiging je ook bent. We zijn tenslotte best wel gewoontedieren met z’n allen.”

Guido van der Horst, franchise-expert

Geen gespreid bed

Een tikkeltje saai is het zeker, knikt hij, ,,maar wel stabiel.” Toch is het geen gespreid bedje waar de franchisenemer in terecht komt. ,,Je moet jezelf lokaal vermarkten zodat de consument je weet te vinden.” Klantenavonden organiseren en de plaatselijke voetbalclub sponsoren, noemt hij als voorbeelden, ,,of als Bruna het nieuwe boek van een lokale schrijver promoten.” Gaat het fout, ondanks de succesvolle bedrijfsnaam, dan is het de franchisenemer die natgaat: ,,Het is 100 procent voor eigen rekening en risico.” Maar dat zal niet zo heel snel gebeuren, hoor, verzekert Van der Horst, ,,je wordt op alle mogelijke manieren ondersteund.”

Franchiseman Martijn

Martijn van Leijen is sinds medio 2015 franchisenemer van een Subway restaurant in een Zaans huisje, een unieke locatie die hij zelf heeft gevonden. ,,Je moet op tijd met de trein mee”, spreekt hij uit eigen ervaring. Een vriend van hem opende een van de eerste vestigingen in Nederland en Martijn raakte enthousiast door zijn verhalen. ,,Ik kom zelf uit een ondernemersfamilie en weet welke verantwoordelijkheden er komen kijken bij een eigen zaak. Ik besloot die sprong te wagen.” De hardwerkende Alkmaarder vindt het een groot voordeel dat Subway een gevestigde naam is in Nederland en dat de formule je een ruime keuze aan sandwiches biedt. ,,Ik hoef bijvoorbeeld niet na te denken over zaken als de Every Day Deal of andere lopende acties. Zo kan ik me meer focussen op het personeel, ik heb nu een superteam in de zaak staan!”

Franchiseman Martijn van Leijen met zijn personeel

Klantenbinding

Elke maand betaalt hij een fee aan het hoofdkantoor. Zeker de moeite waard, volgens hem: ,,Je betaalt voor de naam, landelijke reclame en het systeem dat werkt. Vanaf dag één heb je aanloop en dat het hele jaar door.” Je vindt de restaurants over de hele wereld, dus veel toeristen met een lege maag herkennen het restaurant in het Zaanse huisje en zullen daar eerder voor kiezen dan voor een lokale lunchroom. Ondanks dat Martijn niet uit kan pakken met creatieve broodjesuitspattingen, is hij best onderscheidend bezig met een zelfbedacht ‘aardig lunchmenuutje’ van 5 euro 50, voor een aantal bedrijven uit de omgeving. ,,Klantenbinding”, zo stelt hij vast, ,,is belangrijk.”

Twee miljoen

Een jaarlijks uitje met de meer dan 200 franchisenemers uit het hele land is er (nog) niet, wel zit hij in een app-groep - ‘I work at Subway!’- met een aantal uit de regio. ,,Een paar keer per jaar hebben we een meeting en bespreken we zaken zoals een nieuwe spaarkaart die wij binnenkort lanceren.” Wist je trouwens dat je meer dan twee miljoen verschillende broodjes bij ons kunt laten maken?, promoot hij nog even tussen neus en lippen door. Ja, Martijn is een gelukkig franchise-man: ,,Bij Subway loopt het gewoon als een trein.”