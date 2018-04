Vacature voor je droombaan: op wereldreis met je bff

Wie te lang doorwerkt, put zijn brein uit en wordt minder productief. Even lekker niks doen op je werk is daarom helemaal geen slecht idee, vinden ze in Zweden. Daarom hebben ze daar tweemaal per dag ‘Fika’. Een kleine pauze om onder het genot van een kopje koffie even bij te kletsen.

Het verschil

'Maar dat doe je toch ook gewoon tijdens de lunch?', denk je misschien. Toch zit er wel degelijk een verschil in. Tijdens Fika laat je je werkplek daadwerkelijk achter voor een beetje gezelschap. Mensen van verschillende afdelingen komen samen, op deze manier komt bijvoorbeeld de directeur van het bedrijf in gesprek met de schoonmaker.

Daarnaast moeten de gespreksonderwerpen licht zijn. Op sommige werkplekken is er zelfs een verbod ingesteld op praten over het werk.

Nederland

In Nederland is een werkplek met een ingestelde Fika lastig te vinden, maar als je dit een goed concept vindt is het een idee om bij de IKEA in Delft te solliciteren. Daar hebben ze op vrijdagmiddag een pauze die ze Fika noemen. „Het moet wel ‘fika-met-een-reden’ zijn”, zegt managementassistent Heike Nulkes tegenover NRC. „We hebben het over vooraf bepaalde vraagstukken. Wat was jouw uitdaging deze week, bijvoorbeeld. Dat het echt over niks zou gaan, vind ik een beetje onzin.”

Toch is het niet praten over het werk is de kracht van Fika: het zijn juist de intellectuele rust en afleiding die ons energie en nieuwe ideeën geven.

