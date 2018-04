Gemiddelde Facebookmedewerker verdient 193.000 euro

Als het aankomt op financiële zelfredzaamheid, dan hebben vooral jongeren nog veel te leren

Bijna de helft van de Nederlanders, 40 procent, heeft moeite met het op orde krijgen van de eigen administratie. De redenen daarvoor zijn de verschillende manieren waarop rekeningen binnenkomen - bijvoorbeeld digitaal of per post - en betaald worden - automatische incasso’s of niet. Dat concludeerde het Nibud na onderzoek. Vooral jongeren tussen de 18 en 35 jaar vormen een risicogroep. Zij hebben volgens het Nibud vaker geen duidelijk systeem voor hun administratie, zien belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd, vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen en staan vaker rood.

Geen weet van regelingen

Voor Paul Kuijpers van de start-up ByDeHand.com is dit geen verrassing. Eerder concludeerde hij hetzelfde als Nibud door voorgaande onderzoeken en onder meer cijfers van de ov-studentenboetes met elkaar te combineren. Soms laten jongeren duizenden euro’s per jaar liggen, zag hij. „Er zijn wat ons betreft drie redenen waarom jongeren hun administratie niet op orde hebben. Een is dat ze geen weet hebben van regelingen, waardoor ze zich misschien onnodig in de schulden steken. Twee is dat ze onvoldoende worden voorgelicht door ouders, school of andere instanties. Zeker met betrekking tot digitaal verkeer blijft daar veel liggen. En drie is omdat het complex en veel is om alles goed uit te zoeken en veel jongeren zoiets dan toch uitstellen of negeren.”

Ov-boetes

Dat het zo ver kan komen is volgens Kuijpers omdat de overheid het niet als haar kerntaak ziet om te voorkomen dat mensen zich in de schulden steken. Als voorbeeld noemt hij de boetes die studenten krijgen voor het te laat opzeggen van hun studenten-ov-kaart. „Als je als student niet meer studeert, maar je gebruikt je kaart nog wel, dan krijg je een boete. Je kan je afvragen waarom het stopzetten van de studenten- ov-kaart niet wordt geautomatiseerd, dus dat wanneer iemand niet meer studeert automatisch die kaart niet meer werkt. Volgens de overheid is dat te duur. Maar als je het geld dat binnenkomt met die boetes zou optellen, is dat toch een vrij groot bedrag.”

Regelen

Om jongeren een helpende hand te bieden, richtte Kuij-pers vorig jaar het platform ByDeHand.com op. Met het platform, voor jongeren gratis, wil hij het makkelijker maken om de financiële administratie op orde te brengen. „Als consument moet je steeds meer regelen. Wij bieden een plek waarop alles op een plek wordt bewaard. Je krijgt bij verschillende domeinen zoals werk, inkomen, studie, vervoer en vrije tijd suggesties en adviezen over wat er geregeld moet worden en hoe dat te doen. Tot slot ook tips over besparen. Jongeren laten gemiddeld 250 euro per jaar liggen en soms loopt dat op tot 3500 euro als jongeren ook de zorgtoeslag, huurtoeslag en belastingteruggaaf vergeten te regelen.”