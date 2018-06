We sparen niet genoeg, is dat erg?

Nederlanders staan bekend als koopjesjagers, zuinig en gierig. Sparen daarentegen lukt lang niet altijd. Vier op de tien Nederlanders hebben geen financiële buffer. Ze hebben onvoldoende spaargeld en zijn daarmee kwetsbaar voor tegenvallers.

Dat blijkt uit onderzoek van fintechbedrijf Savedo. Vooral jongeren (18-30 jaar) hebben geen financiële buffer; een derde van hen heeft geen spaarrekening.

10 procent

Welk bedrag je het beste kunt reserveren voor onverwachte (dure) uitgaven, is voor iedereen anders. Het Nibud adviseert om minimaal tien procent van je netto-inkomen opzij te zetten om een buffer op te bouwen. Zo kun je direct je wasmachine vervangen of een reparatie aan de auto meteen betalen.

Met de rekentool van het Nibud kun je bereken hoeveel spaargeld je nodig zou moeten hebben. Zo zou een stel met een netto-inkomen van 4000 euro, wonend in een huurhuis en met een compacte middelklasse auto voor de deur, 17.350 euro achter de hand moeten hebben.

Dat is wel erg veel, vindt Marjolein Jonker (42). Ze woont sinds drie jaar in een mobiele Tiny House in Alkmaar. Ze woont klein, met weinig spullen en leeft zelfvoorzienend. „Ik kook op propaan, mijn zonnepanelen wekken genoeg op voor elektriciteit en daarnaast vang ik regenwater op.”

Marjolein woont sinds 2016 in haar Tiny House in Alkmaar. Foto: Rianca Houthuijsen fotografie.

Minimalistisch

Ze leeft minimalistisch en heeft weinig nieuwe spullen nodig. „De meubels die nog in mijn vorige woning stonden, heb ik van mijn ouders gekregen toen ik zo’n 25 jaar geleden op kamers ging. Ze konden niet mee naar mijn Tiny House, want die heeft alleen maar ingebouwde meubels.” Verder zijn haar vaste lasten laag. „Over drie jaar heb ik hopelijk mijn Tiny House afbetaald, dus dan worden de kosten helemaal minimaal.”

Jonker pretendeert niet dat je geen financiële buffer moet hebben, maar benadrukt wel dat veel Nederlanders een te luxeleventje (willen) leiden. „Mensen denken van zichzelf vaak dat ze een hoog comfort en luxe nodig hebben, terwijl we eigenlijk veel flexibeler zijn dan we denken. Zonder wasmachine red je je ook wel even. Daarnaast kun je ‘m ook delen met de buren.”

Verleidingen

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels beaamt dat. We onderschatten volgens hem steevast het aanpassingsvermogen van ons brein. „Ons brein is enorm flexibel. Als we geen wasmachine zouden kunnen kopen, dan gaat het brein een reden verzinnen waarom we ook prima zonder zouden kunnen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het een duurzame keuze is om geen nieuwe te kopen. Maar het is heel moeilijk om nú te beslissen dat we ook best zonder wasmachine zouden kunnen.”

Sparen om het sparen draagt volgens Wessels ook niet bij aan ons geluksgevoel. „Het is goed om geld opzij te zetten voor een financiële tegenvaller, maar als we eenmaal die buffer hebben, word je van meer sparen niet gelukkig.”

Toch komen mensen veel niet eens toe aan die buffer. Volgens Wessels komt dat doordat we steeds meer te maken krijgen met verleidingen. „De verkoper doet het goed, want die weet ons steeds beter te bereiken. Daarnaast zien we onze financiële toekomst altijd rooskleuriger in. Daardoor zien we geen noodzaak om geld voor later opzij te zetten.”

Contant betalen

Wil je toch meer gaan sparen? Dan doe je er volgens Wessels goed aan om met cash te betalen. „Hoe meer we tot onze beschikking hebben, hoe meer we gaan uitgeven.” Daarnaast adviseert Wessels een vast percentage van je salaris standaard op een spaarrekening zetten. Je brein went dan aan het bedrag wat je overhoudt. „Maar in sommige gevallen kan dat niet, omdat het geld nodig is.”

Jonker is oprichter van Tiny House Nederland en kan daarvan leven. „Ik help mensen met het realiseren van hun minimalistische woonwensen en heb een online cursus voor mensen die willen ontspullen en misschien wel in een Tiny House willen wonen.” Dat worden er steeds meer, weet ze. „Kleiner wonen wordt steeds vaker een wens.”