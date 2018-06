Vind jij video’s monteren het leukste wat er is?

Kantoren kleuren pastelroze, het ene na het andere female-only diner passeert de revue en niet zelden gaan vrouwen in debat over een werkkwestie of twee. Het carrièregerichte initiatief voor vrouwen is flink in trek en lijkt, zelfs nu gelijkheid op de werkvloer een centraler thema is dan ooit, eerder te groeien dan krimpen. Vraag blijft: heeft de vrouwelijke millennial dit eigenlijk nog wel nodig?

Vrouwenwerkplek

Je laptop als ondernemende vrouw ‘gewoon’ thuis openklappen? Dat ambieer je anno 2018 niet meer zo gauw. Als je een béétje mee doet, strijk je neer bij Hashtag Workmode, een werkplek die exclusief is voorbehouden aan vrouwen. De kantoren in hartje Amsterdam, Utrecht en Rotterdam vertegenwoordigen een ‘ijzersterk netwerk van vrouwelijke ondernemers’, stelt de bijbehorende website. Iedereen is er dan ook welkom – van sieradenontwerper tot consultant. Maar: je moet wel vrouw zijn.