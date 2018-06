'Stop met onderzoek doen naar arbeidsdiscriminatie'

Als bedrijven discriminatie aan de orde willen stellen, volgt er vaak een diepe zucht bij medewerkers. Dat zegt socioloog en onderzoeker Gregor Walz. „Bedrijven voelen vaak geen directe verantwoordelijkheid om discriminatie op de werkvloer aan te pakken. Pas als dat verandert kan deze vorm van uitsluiting worden aangepakt.”

Meer clicks voor Arthur

Uit onderzoek van CVster, een bedrijf waar je online een cv kunt laten maken, blijkt dat sollicitanten met een niet-Nederlands klinkende naam 7 procent minder kans hebben dat hun mail wordt geopend dan sollicitanten met een allochtone achtergrond.

Om dat te onderzoeken stuurde het CVster naar 120 bedrijven vier nagenoeg dezelfde sollicitaties. Alleen de naam van de afzender was veranderd. Sommige bedrijven kreeg een mail van Anil Yirak, anderen van Kwabena N'Golo, Azzedine Boutahire of Arthur Landschot. En wat bleek? De mail van Arthur werd een stuk vaker geopend dan de andere sollicitatiemails.

„Met een trackingsoftware konden we kijken hoe vaak de mail en de bijlage werd geopend”, zegt Robin Bakker van CVster. „Hieruit bleek dat bijlages met een cv van sollicitanten met een migrantenachtergrond 13 procent minder vaak werden geopend. En ze kregen 16 procent minder vaak een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek of telefonisch interview.”

'Stop met deze onderzoeken'

Het is niet de eerste keer dat onderzoek aantoont dat er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. „Daarom moeten we stoppen met dit onderzoeken, en nu eens actie ondernemen”, zegt Walz over het zoveelste onderzoek dat aantoont dat mensen met een allochtone achtergrond minder vaak worden uitgenodigd dan autochtone Nederlanders. „Want er is nog een lange weg te gaan. Veel bedrijven nemen geen verantwoordelijkheid om het probleem aan te pakken. Het gevoel van urgentie is nog niet doorgedrongen.”

In de uitzendbranche zien we de grootste verschillen in geopende cv’s tussen de Nederlandse sollicitant en de andere sollicitanten. Foto: Colourbox.

Volgens Lieselotte Blommaert, onderzoeker Sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zou anoniem solliciteren een oplossing kunnen zijn om dit probleem aan te pakken. „Dat kan de kans op ongelijke behandeling verminderen. Dat laat onderzoek in het buitenland, maar ook bij de gemeente Den Haag zien.” Die gemeente heeft een pilot anoniem solliciteren geprobeerd en na die proef anoniem solliciteren ingevoerd voor functieschalen 10 tot en met 14. „De resultaten van dat onderzoek worden later dit jaar verwacht.”

Discussie

Maar helaas is er soms weerstand tegen anoniem solliciteren, weet Blommaert. „Dat begrijp ik ook wel, want het is een relatief drastische optie. Maar het ligt wel voor de hand om te zoeken naar maatregelen die stimuleren dat selectiegedrag van werkgevers gebaseerd is op kennis en vaardigheden van sollicitanten, in plaats van op hun naam.”

Bedrijven en ondernemers moeten eindelijk zelf in actie komen om discriminatie tegen te gaan, zegt Walz. „Grote groepen mensen hebben nog steeds geen toegang tot de arbeidsmarkt en dat is niet acceptabel.”