ICT-systeem 'ontslaat' man, manager staat machteloos

Toen Ibrahim Diallo op een normale werkdag zijn sleutelpas liet zien aan de poort van het kantoor waar hij werkte werd hem de toegang geweigerd. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, de keycards hadden vaker kuren. De Amerikaan ging er vanuit dat de kaart kapot was en dat hij een nieuwe moest aanvragen.

De toegang werd hem namelijk terecht geweigerd omdat hij was ontslagen. Hier is echter geen mens aan te pas gekomen. Een machine 'besloot' dat het tijd was om afscheid van de programmeur te nemen en hem de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Wat er daarna gebeurde lijkt op een aflevering van Black Mirror, want de fout herstellen was makkelijker gezegd dan gedaan. Sterker nog; geen mens kon iets aan zijn lot veranderen. Dit meldt de BBC.

Automatisering

Hij deelde zijn opmerkelijke verhaal op zijn blog waarin hij bedrijven waarschuwt om niet te veel op IT-systemen te vertrouwen. „Automatisering kan een onmisbare aanwinst zijn voor een bedrijf, maar er moet een manier zijn voor mensen om het systeem over te nemen als het een fout maakt", aldus Diallo.

Het verhaal begon toen de Amerikaan zijn pas hem de toegang weigerde in de wolkenkrabber in Los Angeles waar hij werkte. Met behulp van beveiligingsmedewerkers kon hij toch binnenkomen. Toen hij zijn manager liet weten dat zijn pas niet werkte, beloofde zij dat er snel een nieuwe zou komen.

De niet werkende sleutelpas bleek nog maar het begin van alles. Toen hij plaats nam op zijn werkplek, viel het hem op dat hij was uitgelogd. Ook wezen collega's hem erop dat het woord 'inactief' naast zijn naam stond in de externe berichtenkanalen. Het ging van kwaad tot erger. Na de lunch moest hij zich melden bij personeelszaken. De recruiter had een email ontvangen dat zijn contract was ontbonden. Zij beloofde het uit te zoeken.

Een dag later kon Diallo nergens meer in. Later op de dag meldden zich twee personen aan zijn bureau. Ze hadden een email ontvangen waarin hen werd verzocht om een 'ex-medewerker' uit het gebouw te zetten. Zijn baas was beduusd maar kon niks voor hem doen. „Ik was ontslagen en mijn manager kon daar niks aan veranderen. Ik stond machteloos dus ik pakte mijn spullen in en verliet het gebouw", aldus de ontslagen Amerikaan op zijn blog.

Computer says no

In de weken erop werd duidelijk hoe de vork in de steel zat. Het heeft uiteindelijk drie weken geduurd voor het bedrijf er achter kwam waarom Diallo was 'ontslagen'. Het bedrijf was overgestapt op een ander systeem waarin het personeelsbestand werd bijgehouden. Zijn oude manager, die vanuit huis werkte, had het contract van de programmeur niet in het nieuwe systeem gezet.

Daarna nam de machine het over, hij werd in het systeem gezet als 'ex-werknemer'. „Alles wat er bij een ontslagprocedure komt kijken werd automatisch in gang gezet. Van het een kwam het ander. Zo werd zijn key card op afstand door het systeem gedeactiveerd. En toen de sleutelpas buiten werking trad, werd er een geautomatiseerde mail verzonden naar de beveiliging met daarop de recent vertrokken werknemers.

Omdat Diallo toch kwam werken en zijn pasje liet scannen, verzond het systeem direct een commando om Windows op zijn werkplek te blokkeren. Hoewel hij niet binnenkwam met de pas, ging het systeem er vanuit dat hij als zichzelf als onbevoegde toch toegang wilde verschaffen en wellicht kwade intenties had met vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Eenmaal binnen was het nog niet voorbij, het systeem had door dat hij toch binnen was gekomen en stuurde de geautomatiseerde mail dat er een ex-werknemer uit het pand verwijderd moest worden.

Hoewel hij na die drie weken terug mocht komen van de firma in Los Angeles was Ibrahim Diallo helemaal klaar met hen. Hij heeft drie weken onbetaald thuis moeten zitten en is het gebouw uitgegooid 'alsof hij een crimineel was'. Verder moest hij zijn plotselinge afwezigheid uitleggen aan anderen en werden collega's achterdochtig. Hij besloot daarom om op zoek te gaan naar een andere baan.