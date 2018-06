Growth hacken: hoe zit het precies?

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: wat is een growth hacker eigenlijk?

Het is een van de nieuwste en meest vaag klinkende functietitels op Linkedin: Growth hacker. Vooral grote digitale bedrijven en marketingbureaus zijn steeds vaker op zoek naar iemand die deze functie kan vervullen. Wat doet een growth hacker en hoe word je het?

„Op dit moment zijn er meer vacatures voor growth hackers, dan dat er geschikte mensen zijn”, vertelt directeur Peter van Sabben van de Growth Tribe Academy. Deze instelling in Amsterdam is de eerste opleiding voor growth hackers in Europa. Hij bestaat sinds 2015 en is opgericht met steun van de gemeente Amsterdam en bedrijven als Facebook en Catawiki. Dat soort digitale bedrijven had drie jaar geleden al behoefte aan het type werknemers dat Koelewijn en zijn team opleidt.

Slimmer

De term komt uit de wereld van de technologische start-ups. „Growth hacking is eigenlijk ontstaan uit ’nood’”, legt Van Sabben uit. „Om te kunnen concurreren met grote bedrijven, moeten technische start-ups zoals AirBnb en Dropbox in korte tijd groeien met weinig budget. Wie als marketeer bij zo’n bedrijf werkt, moet sneller, goedkoper en slimmer zijn dan zijn concurrenten.”

Zo’n marketeer heeft veel verschillende taken, een klein budget en dus moet hij creatief zijn (in de startup-wereld noemen ze dat graag ’hacken’). Het bedrijf laten groeien (growth) staat voorop in alles wat hij doet.

Growth hacking heeft dus te maken met marketing. Een snelle zoektocht op online vacaturesites leert dat er op dit moment zo’n vijftig vacatures openstaan voor zulke werknemers. Soms worden ’growth marketeer’ of ’marketing hacker’ gebruikt als synoniemen voor de functie. David Arnoux, oprichter van de Growth Tribe Academy, legt uit hoe dat zit. „Eigenlijk is een growth hacker een heel veelzijdige marketingspecialist, die meer doet dan alleen reclame maken voor de product”, vertelt hij. „Hij is betrokken bij het hele proces: van het ontwerp van het product tot nazorg van klanten. Dat doet hij met zijn kennis van digitale techniek en toegepaste psychologie.”

Broek of bankstel

Ook bij grote bedrijven brengt zo’n growth hacker het product dus niet alleen onder de aandacht, maar hij is van het begin af aan betrokken bij de totstandkoming. Dat product kan een broek of een bankstel zijn, maar meestal houden growth hackers zich bezig met digitale diensten. Denk aan een online rekening, een webshop of een app zoals Uber of AirBnb. Omdat een growth hacker ook iets afweet van code, economische principes of psychologie, kan hij helpen een beter product te ontwikkelen. „Je denkt na over alles wat met het product of de dienst te maken heeft”, legt Arnoux uit. „Welke prijsstrategieën kun je toepassen? Hoe kun je nog nog meer producten uit jouw assortiment verkopen? Hoe zorg je dat iedereen het heeft over jouw website? Wie kan coderen, verstand heeft van marketing en ook nog iets afweet van gedragswetenschap kan een product bouwen dat zichzelf verkoopt.”

Een andere groot verschil met traditionele marketeers is de manier waarop een growth hacker beslissingen maakt. De definitie van growth hacking volgens de academie is „datagedreven marketing gebaseerd op snelle experimenten”.

Psychologie

„Een growth hacker heeft een liefde voor data, is creatief, nieuwsgierig en wil continu bij blijven leren”, vat Van Sabben samen. Wie growth hacker wil worden kan inmiddels bij meer instellingen terecht, bijvoorbeeld ook bij de B. Startup School of Emerce. Het is geen hbo-opleiding, maar een cursus die je doet na je basisopleiding. Volgens de oprichters valt hun academie aan waar hbo- of universitaire marketingopleidingen momenteel tekort schieten. „Dat curriculum sluit niet meer aan op de snelle, digitale wereld”, vindt Van Sabben.

De meeste cursisten komen uit de hoek van programmeren of uit de traditionele marketing. Zij leren tijdens de cursus vooral een nieuwe manier van denken en werken aan. Het is belangrijk dat ze zich verdiepen in een andere disciplines, bijvoorbeeld online marketing, webdevelopment, projectmanagement en psychologie. Volgens Van Sabben hoef je geen programmeur te worden, maar gaat het erom dat je leert wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, zodat je de juiste mensen kunt inschakelen. Vaak werk je namelijk in teams. Als je de cursus hebt gevolgd ben je er nog niet: continu bijscholen en vooral heel veel praktijkervaring opdoen is belangrijk, aangezien technologie razendsnel ontwikkelt.

„Growth hacker worden is niet zoals advocaat worden”, legt Van Sabben uit. „Je bent niet volleerd na de cursus. Het gaat erom dat je de digitale wereld begrijpt en de vaardigheden hebt om creatief met data om te gaan.”

Het is ook wel een beetje een modewoord, geeft hij toe. „Ik denk niet dat elke moderne marketeer zich straks growth hacker noemt, maar growth hacking is wel de manier van werken van de toekomst.”