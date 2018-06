Female-only (net)werken? Het gebeurt steeds vaker

Kantoren kleuren pastelroze, het ene na het andere female-only diner passeert de revue en niet zelden gaan vrouwen in debat over een werkkwestie of twee. Het carrièregerichte initiatief voor vrouwen is flink in trek en lijkt, zelfs nu gelijkheid op de werkvloer een centraler thema is dan ooit, eerder te groeien dan krimpen. Vraag blijft: heeft de vrouwelijke millennial dit eigenlijk nog wel nodig?

Vrouwenwerkplek

Je laptop als ondernemende vrouw ‘gewoon’ thuis openklappen? Dat ambieer je anno 2018 niet meer zo gauw. Als je een béétje mee doet, strijk je neer bij Hashtag Workmode, een werkplek die exclusief is voorbehouden aan vrouwen. De kantoren in hartje Amsterdam, Utrecht en Rotterdam vertegenwoordigen een ‘ijzersterk netwerk van vrouwelijke ondernemers’, stelt de bijbehorende website. Iedereen is er dan ook welkom – van sieradenontwerper tot consultant. Maar: je moet wel vrouw zijn.

Internationaal

Een werkplek zoals Hashtag Workmode, waar de kussens bontgekleurd zijn en de bureauaccessoires compleet volgens de laatste mode, is niet per se kersvers. Zo opende in oktober 2016 ‘The Wing’ in New York, waar inmiddels 2000 vrouwen samenkomen om te werken én netwerken. Geheel zonder slag of stoot ging het bestaan van de club trouwens niet: zo werden de oprichters er recentelijk nog van beschuldigd om op negatieve wijze te discrimineren.

Van podcast-room tot bibliotheek

Waar female-only werkplekken relatief nieuw zijn, gaat het bestaan van de vrouwelijke club al terug tot honderden jaren geleden. De laatste tien jaar lijkt het concept echter wel opnieuw geïnterpreteerd te worden: het draait niet alleen meer om het creëren van een verzamelplek voor de ondernemende vrouw, maar ook om de hele wereld daaromheen. Zo organiseert de club ‘Grace Belgravia’ uit Londen ook #gracetalks, waarbij alle (vrouwelijke) experts van de stad in gesprek gaan over gezondheid in de 21ste eeuw. Bij ‘The Wing’ doe je óók veel meer dan (net)werken: zo kan je langswippen bij een podcast-room of een riante bibliotheek en allerlei lezingen bezoeken.

Goaldiggers Club

De ontwikkeling is opvallend, juist in een tijdperk waarin gelijkheid op de werkvloer een centraler thema is dan ooit: het is makkelijk om te denken dat we er al zijn. Toch zijn dit soort initiatieven nog hard nodig, stelt Eve Tomaszewski, oprichter van The Goaldiggers Club. Op 10 juni organiseert ze een ‘club session’, waarbij een „rits aan inspirerende topvrouwen hun wisdom en learnings delen". De wens om een initiatief zoals dit op te richten komt voort uit een persoonlijke interesse om vrouwen met elkaar te verbinden, vertelt Tomaszewski. „Woman empowerment is de laatste jaren behoorlijk in opkomst, maar eerder was dat echt niet zo’n ding. Vroeger vergeleken vrouwen eerder elkaars carrière met elkaar, dan dat ze elkaar écht steunden. Toen dacht ik: ik kan er nou wel puur en alleen van gaan balen dat dit de situatie is of juist een club oprichten waar vrouwen elkaar kunnen helpen.”

Sisterhood

Het resultaat is een club die al sinds eind 2015 via online content en evenementen, verhalen op het gebied van carrière deelt. Volgens Eve zou het eigenlijk al vanzelfsprekend moeten zijn dat vrouwen net zo manoeuvreren binnen de werkwereld als mannen, maar dat is helaas nog niet altijd het geval. „Daarom moet het er nog steeds ingepeperd worden. Idealiter is dit over een aantal jaren helemaal niet meer nodig. Daarnaast zijn er natuurlijk al heel lang clubs voor mannen en dat is ook de normaalste zaak van de wereld. Als vrouwen samenkomen gebeurt er simpelweg iets magisch: het voelt als een soort ‘sisterhood’. Een evenement waarbij vrouwen én mannen samenkomen kan natuurlijk net zo leerzaam zijn, maar ik krijg toch vaak te horen dat vrouwen het fijn vinden om met gelijkgestemden van hetzelfde geslacht in contact te komen. Een netwerkclub voor de creatieve, vrouwelijke millennial was er simpelweg nog niet, terwijl ik toch merk dat die doelgroep er sterk behoefte aan heeft.”

Studentes aan de top

De wens van vrouwen om onderling met elkaar in gesprek te gaan is niet alleen voorbehouden aan de werkende vrouw, maar ook aan de jonge millennial, vertelt Lynn van der Noord (21). Samen met drie vriendinnen richtte zij afgelopen jaar Feminer op: een stichting die de dialoog tussen studentes en topvrouwen wil stimuleren. Ze willen daarmee uiteindelijk bijdragen aan een toekomst waarbij de kansen en mogelijkheden om carrière te maken voor mannen en vrouwen gelijk zijn. Het idee ontstond volgens Lynn tijdens een borrel: de vier studentes raakten toen aan de praat over onzekerheden, kansen, dromen en ambities. „Er ontstond al pratende het idee om een keer een diner te organiseren waarbij vrouwelijke pioniers uit een bepaald vakgebied in contact gebracht zouden worden met studentes. We wisten wel dat er dingen bestonden voor young professionals, maar nog niet voor studenten, terwijl het juist tijdens je studiefase fijn kan zijn om mensen te spreken die over een flinke dosis ervaring beschikken.”

Feminisme

Omdat vrouwenemancipatie volgens Feminer nog steeds een levendig onderwerp is, is er uiteindelijk voor gekozen om het diner dus ook female-only te maken. „We wilden daarmee echt niet uitstralen dat we boos zijn op mannen: dat is allesbehalve ons idee van feminisme. De verandering die we teweeg willen brengen moet juist gerealiseerd worden door mannen én vrouwen. Wellicht wordt het dus ooit nog gemengd.”

Voor het eerste diner op 15 mei waren 50 plekken beschikbaar, maar al 70 inschrijvingen. Aan animo dus geen gebrek. “We willen dit ook juíst voor vrouwelijke studenten blijven doen”, stelt Lynn. „Zij zijn uiteindelijk weer de mensen die het verschil kunnen maken.”