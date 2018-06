Buitenlandse studenten voelen zich buitengesloten

„Er is een gedeelte op de universiteit speciaal ingericht voor internationale studenten. Ik heb daardoor vrienden van over de hele wereld, maar vrijwel geen contact met Nederlanders”, vertelt Valeria Fugazza. De 21-jarige Venezuelaanse is een internationale student en studeert Psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze verblijft nu voor haar tweede jaar in Nederland.

Internationalisering

De buitenlandse student leeft in zijn eigen bubbel. Ruim de helft van deze studenten wil meer contact met Nederlandse studiegenoten, twee op de drie voelen zich wel eens eenzaam en een op de drie heeft last van depressieve gevoelens. Ze willen de taal onder de knie krijgen, maar een op de drie weet niet waar hij of zij kan aankloppen om Nederlands te leren. En het vinden van een kamer? Een enorme zoektocht. Dat blijkt uit een enquête van de studentenorganisaties Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en European Student Network (ESN).

Zijn Nederlanders dan zo nors? Of stellen buitenlandse studenten zich niet open? „Het is niet dat de fout bij één iets of iemand ligt, uiteindelijk is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, vertelt Tom van den Brink, voorzitter van het ISO. „Internationalisering vraagt om een mindshift, een wisseling van doen en denken op instellingen en onze samenleving. Het is een feit: we internationaliseren, en als je het doet, moet je het goed doen. Kwaliteit en een goed beleid staan daarbij altijd voorop."

In totaal studeren er 122.000 studenten uit 162 landen aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Bijna 90.000 studenten doen hier een volledige studie, dat is 15 procent van alle studenten in Nederland.

Huisvesting

Hoewel het voor een Nederlandse student al een hele klus is een kamer te vinden in zijn of haar studentenstad, is het voor een internationale student nog lastiger. „Alle fijne kamers zijn vaak ‘Dutch Only’”, vertelt Valeria. „In deze huizen willen ze geen internationale studenten, wat het voor ons nog lastiger maakt om een kamer te vinden.” Valeria heeft geluk gehad: vorig jaar verbleef ze in een Student Hotel, momenteel heeft ze een tijdelijke kamer voor twee jaar. „Maar bij sommige vrienden gaat het toch wel echt een stuk lastiger”.

„Het is de bedoeling dat de internationale studenten zich uiteindelijk helemaal geaccepteerd voelen”, vertelt van den Brink. “Dat deze studenten uiteindelijk makkelijk een baan kunnen vinden en dat ze gewoon een huis hebben.” Maar het gaat volgens van den Brink al de goede kant op. „Zo hebben hogescholen en universiteiten een internationaliseringsagenda aangeboden. Maar het moet ook vanuit de gemeente gestimuleerd worden. Je kunt het niet zomaar oplossen vanuit één stakeholder.”

Eenzaam?

„Soms voel ik me wel een beetje alleen”, vertelt Valeria. „Als er bijvoorbeeld weer een brief in het Nederlands op de deurmat valt, waar ik totaal niets van begrijp.” Valeria geeft aan soms wat meer support te willen krijgen. „Zo heb ik bijvoorbeeld problemen met het begrijpen van het zorgsysteem in Nederland, zou ik meer willen weten over hoe het hier met huizen werkt, hoe het vervoer in elkaar steekt en had ik meer informatie willen krijgen over het zoeken naar een baan. Daar is wel een website voor, maar die is ook maar heel beperkt.”

Doordat Valeria weinig met Nederlanders omgaat en haar vrienden vooral internationale studenten zijn, krijgt ze niet het gehele plaatje mee van het leven hier. „Maar ik moet wel zeggen", vervolgt Valeria, „ik voel me als buitenlandse student nooit persoonlijk aangevallen en heb ik nog nooit het gevoel gehad dat ik niet welkom ben.”