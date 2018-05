Eindelijk! Mbo'ers gaan officieel studenten heten

Eindelijk is het zover! Mbo'ers zijn voortaan geen 'deelnemers' meer, maar 'studenten'. Over twee jaar, in het studiejaar 2020 - 2021, wordt dat ook in de wet vastgelegd. „Dat is een enorme klus”, zegt Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tijdens de Uitreiking JOB-Monitor 2018 (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) in de Jaarbeurs Utrecht. „De hele wet wijzigen is echt monnikenwerk, maar we gaan het wel doen.”

Je zou denken dat je mbo-opleiding, waar je flink wat knaken voor moet neerleggen, prima geregeld is: het is immers de basis voor je toekomst. Maar uit onderzoek van JOB-monitor, waar 55 procent van alle mbo-studenten aan meegedaan hebben, blijkt dat mbo'ers niet helemaal tevreden zijn. Er zijn daarbij drie opvallende punten naar voren gekomen.

Ontevredenheid

Zo heeft een op de tien studenten geen rekenlessen, maar moeten ze hier wel examen in doen. „En dat is best een lastig examen”, zegt ex-mbo’er Marinus (21). „Zonder lessen had ik dat examen nooit gehaald.” Ook Jasper van Doremalen, projectleider JOB, geeft aan dat dit niet door de beugel kan. „Iedereen moet goed voorbereid zijn. Zak je voor dit examen? Dan zit je nog een jaar langer op school."

Daarnaast zijn mbo’ers, net als alle andere studenten, heel goed in staat om mee te praten over hun eigen onderwijs. Toch geeft 22 procent van de mbo’ers aan dat de school hun mening niet belangrijk vindt.

Ook zegt bijna de helft van alle mbo-studenten flink wat lesmateriaal te moeten kopen, die ze vervolgens helemaal niet gebruiken. Onder lesmateriaal vallen bijvoorbeeld koksmessen of kleding. En ondanks dat er de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor ongebruikte boeken en lesmateriaal, is er nog geen goede oplossing gevonden. „Wij vinden dat studenten moeten kiezen met hun hart en niet met hun portemonnee”, aldus Roosmarijn Dam, voorzitter JOB.

Toch zijn er al instellingen die het ongebruikte lesmateriaal terugbetalen. Het doel van JOB is om de andere scholen hier ook toe te zetten. „Als het lesmateriaal onterecht wordt voorgeschreven en scholen hadden dat van tevoren kunnen weten”, zegt Van Engelshoven, „dan vind ik dat geheel terecht.”

Positieve geluiden

Er zijn ook positieve geluiden. Zo is het een enorme stap dat mbo'ers officieel studenten gaan heten. „Ik ben blij om te horen dat het ministerie hier veel mee gaat doen", aldus Dam. Van Engelshoven geeft aan ook heel positief te zijn en dat het vertrouwen omhoog gaat. „Kwaliteit van onderwijs is een samenspel tussen instellingen, docenten en studenten.”