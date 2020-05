Nog altijd aan de top, maar van der Breggen en Blaak stoppen ermee

Onder het mom van 'Achter elkaar, voor ons voetbal' richten de clubs in het betaald voetbal zich tot hun fans. De clubs vragen hun supporters via een open brief de club ook in deze periode te steunen.

„Het is stil. Lege velden. Lege stoelen. Lang hadden we de hoop dat we weer mochten. Ons verlangen hield ons sterk. Maar helaas blijft de stilte nog even. Want het is klaar voor dit seizoen; kruis erdoor, streep eronder", staat in de brief.

„In de stilte wordt een stille strijd gestreden. Ons voetbal heeft het zwaar. Daarom vragen we je achter ons te blijven staan. En als je het nodig hebt, staan we achter jou."