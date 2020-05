Game of Thrones-acteur verbetert wereldrecord deadliften

Thuis fit blijven. Het is iets dat Hafthór Björnsson (31) deze periode bijzonder goed lukt. Sterker nog, deze week verbrak hij het wereldrecord deadliften.

Björnsson is bekend vanwege zijn rol als de The Mountain in Game Of Thrones. Daarin was het zijn voornaamste taak om Cersei te beschermen. In het echte leven toont hij nog maar eens aan, waarom hij geknipt was voor die rol.

501 kilo

Bij zijn deadlift poging tilde hij gedurende twee seconden maar liefst 501 kilo van de grond. Dat is een kilo meer dan de vorige wereldrecordhouder Eddie Hall, die 500 kilogram wist op te tillen.

De IJslander is niet nieuw in de wereld van de krachtpatsers. In 2018 kreeg hij de titel voor sterkste man van de wereld, nadat hij een vrachtwagen voort had getrokken en twee stalen balken van ieder 375 kilogram wist te dragen.

Bekijk hieronder de indrukwekkende en succesvolle poging van Björnsson, die luidkeels aangemoedigd werd door zijn aanhang.