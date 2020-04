UEFA stelt geen harde deadline voor uitspelen competities

De Europese voetbalbond UEFA heeft geen harde deadline gesteld waarop de nationale competities uitgespeeld moeten zijn. Het streven is om dat voor 3 augustus te doen, maar UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin benadrukt hier flexibel mee te willen omspringen.

„Er is geen specifieke deadline. We onderzoeken verschillende opties waarop de competities kunnen eindigen, waarbij we wel rekening houden met de start van het volgende seizoen", zei Ceferin in de Italiaanse krant Corriere della Sera. „Het wordt wel heel moeilijk om een seizoen in september of zelfs oktober nog uit te spelen. Dat zou wel heel veel impact hebben op de speelkalender voor 2020-2021."

Lege tribunes

Mocht er over enkele weken weer gevoetbald worden in Europa, dan gebeurt dat volgens Ceferin in ieder geval voor lege tribunes. „Maar het is beter om te voetballen zonder publiek dan helemaal niet te voetballen", zegt de Sloveen. „Voetbal kan de emotie en vreugde terugbrengen in de huiskamers van de fans. En na verloop van tijd gaan de stadions weer volstromen, daar ben ik zeker van."

Vergadering

De UEFA vergadert dinsdagmiddag via een videoverbinding weer met de nationale bonden. De federatie hoopt dan antwoorden te kunnen geven op de talloze vragen die leven bij de 55 aangesloten lidstaten. Namens de KNVB zullen secretaris-generaal Gijs de Jong, bondsvoorzitter Just Spee en directeur betaald voetbal Eric Gudde meepraten. Ze horen dinsdagavond ook wat de overheid doet met de maatregelen die nu gelden om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Tot 1 juni mag er in ieder geval niet gevoetbald worden.

De bonden kunnen vooraf onderwerpen en vragen indienen bij de UEFA. Het uitvoerend bestuur van de Europese federatie vergadert donderdag en neemt dan mogelijk ook weer beslissingen over onder meer de Europese toernooien.