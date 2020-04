UEFA dreigt met sancties bij niet uitspelen competitie

De Europese voetbalbond UEFA dreigt met sancties als landen hun nationale competitie nu al beëindigen. De UEFA stuurde donderdagavond een brief naar alle bonden, competities en clubs, waarin het oproept om het seizoen indien mogelijk af te maken.

De federatie benadrukt dat landen die nu al een punt achter het seizoen zetten mogelijk minder clubs kunnen afvaardigen voor de Europese toernooien in het seizoen 2020-2021.

„We hebben er vertrouwen in dat het voetbal in de komende maanden weer kan worden opgestart, in omstandigheden die de autoriteiten bepalen. We denken dat het voorbarig en niet te rechtvaardigen is als nationale competities op dit moment al worden afgeblazen", staat in de brief, die is ondertekend door UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, voorzitter Andrea Agnelli van de associatie van Europese clubs (ECA) en Lars-Christer Olsson, de voorzitter van European Leagues.

„Aangezien de deelname aan de Europese toernooien wordt bepaald op basis van de sportieve resultaten in een volledig nationaal seizoen, is het bij voortijdige beëindiging daarvan de vraag of aan deze voorwaarde wordt voldaan. De UEFA behoudt zich het recht om dat te heroverwegen."

België en Nederland eensgezind

De Pro League, waarin de Belgische profclubs verzameld zijn, meldde donderdag de competitie als beëindigd te willen beschouwen. Datzelfde deed Ajax-directeur Marc Overmars in Nederland, gevolgd door heel wat andere eredivisieclubs waaronder PSV en AZ.

De stevige brief van de UEFA is ook ondertekend door de ECA, de associatie waarbij algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax als vicevoorzitter een belangrijke functie heeft. De Amsterdamse club is net als AZ en PSV lid van de ECA.

„Op 17 maart is in overleg met alle Europese clubs en competities beslist dat al het mogelijke gedaan moet worden om nationale en Europese competities te beëindigen zoals het hoort", stelt de UEFA, die al heeft laten weten dat nationale competities ook na 30 juni (officieel het einde van het seizoen) mogen worden afgemaakt. „Het beëindigen van competities moet echt het laatste redmiddel zijn, als duidelijk is dat er geen enkel alternatief meer is om het seizoen uit te spelen."