Steven Kruijswijk: 'In Monaco kom je letterlijk niet vooruit'

Nu de Tour de France eind augustus van start gaat, hebben de renners weer een doel om naartoe te werken. Zo ook Steven Kruijswijk, die vorig jaar op het podium eindigde. Metro sprak met de Brabantse klimgeit over zijn ambities, zijn voorbereiding en digitale fietstochtjes met Ajax-spelers.

Daar stond hij dan, op 28 juli 2019, in de avondschemering op de Champs Elysées in Parijs. Een derde plaats in de Tour de France was zijn deel, na de Ineos-tandem Geraint Thomas en Egan Bernal. Na die podiumplek was hij niet langer de renner die zijn poging om de Ronde van Italië in 2016 te winnen zag stranden in een ijswand.

Nu er een, voorlopige, wielerkalender op tafel ligt kan het vizier in principe weer gericht worden op de koers. Het hoofddoel: diezelfde Tour de France, die nu verreden wordt van 29 augustus tot en met 20 september. De Brabander, normaliter woonachtig in Monaco, brengt deze periode met zijn familie door in Nederland. „In Monaco mag je niet naar buiten en ben je verbannen tot binnen trainen. Je komt dus letterlijk niet vooruit”, zegt de renner van Jumbo Visma lachend.

Steven Kruijswijk, trainend op zijn balkon in Monaco. | Foto: Instagram Steven Kruijswijk

Geen trainingskampen

In Nederland mag er gewoon buiten gefietst worden. In dat opzicht verandert er voor Kruijswijk nu niet zoveel. „Trainen doe je namelijk altijd alleen, het grote verschil is dat je nu geen trainingskampen hebt en geen wedstrijden. Dus je zult nu gewoon even je plan moeten trekken en fit blijven.” Eerder liet ploegmaat Tom Dumoulin zich al ontvallen dat hij zelf niet mee kan doen voor de eindzege als hij in juli niet in de bergen heeft kunnen trainen. „Dat was een beetje voorbarig van Tom”, zegt Kruijswijk daarover. „Het is te vroeg om de handdoek in de ring te gooien, dit seizoen ziet er sowieso anders uit dan andere jaren. De voorbereiding is anders en de Tour is anders. We moeten naar de best mogelijke manier zoeken om daar mee om te gaan.’’

En die best mogelijke manier, vertaalt zich ook in alternatieve trainingen. Zo rijden de renners van Jumbo-Visma nog wel eens online tegen elkaar op het virtuele fietsplatform Zwift. „Je moet met wat alternatieven komen om het leuk te houden”, zegt Kruijswijk. Zelfs een virtueel wedstrijdje tegen wat voetballers van Ajax is niet te gek, zo bleek vorige week. „Die onderlinge strijd in zo’n online race maakt het leuk om elkaar op die manier weer tegen te komen. Het is ook grappig om dit te doen met spelers van Ajax. En het is natuurlijk goed voor de sponsoren om bezig te blijven.”

Ambities

Maar goed, terug naar de Tour. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Hét grote project van Jumbo-Visma dit jaar. Naast Kruijswijk verschijnen de geelhemden normaal gesproken aan de start met kleppers als Primož Roglič, Tom Dumoulin, Wout van Aert en Robert Gesink. „Mocht het allemaal doorgaan, want het is natuurlijk te hopen dat men deze situatie onder controle krijgt en dat we aan de start kunnen staan”, houdt de Brabander een slag onder de arm.

Gezien de onduidelijke situatie blijft Kruijswijk voorzichtig met het uitspreken van zijn ambities, al voegt hij er tegelijkertijd aan toe dat hij toch om de overwinning wil strijden in de wedstrijden die hij dit jaar nog zal starten. „Naast de Tour wil ik ook in de Giro of Vuelta meedoen voor de eindoverwinning.”

Steven Kruijswijk op het Tourpodium vorig jaar, met Geraint Thomas en Egan Bernal. | Foto: ANP.

'Grote ronde bestaat uit drie weken'

Over de exacte data van die wedstrijden is nog niks officieel, wel liet de internationale wielerorganisatie UCI weten de Giro en de Vuelta na de WK wielrennen te willen organiseren. De wereldkampioenschappen staan, voorlopig, nog geprogrammeerd van 20 tot en met 27 september.

Er wordt zelfs gesproken om de Vuelta en Giro in te korten van drie naar twee weken. Kruijswijk zelf is vaak op z’n best in de derde week en is absoluut geen voorstander van het inkorten van die wedstrijden. „Je gaat de Ronde van Vlaanderen ook niet inkorten tot 150 kilometer. Een grote ronde bestaat uit drie weken en als het geen drie weken is, is het geen grote ronde, zeg ik altijd.”