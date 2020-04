'Premier League alleen hervat met heel veel testen'

De voetbalclubs in de Engelse Premier League willen het seizoen afmaken. Om te kijken of dat daadwerkelijk een optie is, moet er eerst op grote schaal getest worden.

Vrijdag werden de mogelijkheden besproken in een twee uur durend video-overleg tussen clubleiders en verantwoordelijken in de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Voorafgaand aan het overleg werd er door Britse media gespeculeerd over het voorstel van clubs om het seizoen in te korten. Op die manier zou het seizoen in ieder geval niet doorlopen tot na 30 juni, de datum waarop veel spelerscontracten aflopen.

Tijdens het overleg zou dat onderwerp niet aan bod zijn gekomen. In plaats daarvan lag de focus op een veilige, mogelijke terugkeer van het huidige voetbalseizoen, een onderwerp dat door de clubartsen van de verschillende teams onderling is besproken.

Testen

Testen zou een van de vereisten zijn voor het afmaken van het seizoen, meldt The Guardian. Daarvoor zou het volgens deskundigen cruciaal zijn om iedereen te testen die bij een voetbalwedstrijd aanwezig is. Dus niet alleen spelers en staff, maar bijvoorbeeld ook de mensen die aanwezig zijn voor de tv-uitzending.

Dat houdt dus in dat er behoorlijk wat getest moet worden. Naar verluidt gelooft een aantal clubs dat er voldoende testcapaciteit is om in juni weer te gaan voetballen. Daarvoor moet de Britse overheid natuurlijk wel eerst toestemming geven.