Ook Wimbledon afgelast

Wimbledon gaat dit jaar niet door. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus kan deze zomer in Londen niet worden getennist.

De organisatie van het grandslamtoernooi gaat niet op zoek naar een andere datum. De volgende editie van Wimbledon is van 28 juni tot en met 11 juli 2021.

Het is voor het eerst in 75 jaar dat Wimbledon niet doorgaat. Het toernooi lag van 1940 tot en met 1945 stil vanwege de Tweede Wereldoorlog.

Niet onverwacht

„Met spijt heeft het hoofdbestuur van de All England Club vandaag besloten dat Wimbledon dit jaar, vanwege bezorgdheid over de volksgezondheid in verband met het coronavirus, niet doorgaat", staat in een verklaring.

Het besluit komt niet onverwacht. Wimbledon was een van de laatste grote evenementen in de zomer waar nog een besluit over genomen moest worden. Nu gaat het vooral nog over het wel of niet doorgaan van de Tour de France.

Roland Garros werd eerder al verplaatst naar het najaar.