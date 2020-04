Officieel: Tour de France start op 29 augustus

Het speculeren over de nieuwe data voor de uitgestelde Tour de France gaat onverminderd door. In een „exclusieve" bijdrage op de eigen website stelt de Franse krant Dauphiné Libéré het nu zeker te weten: de Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus in Nice en eindigt op 20 september in Parijs.

Met deze data zou organisator ASO voor nog meer chaos zorgen op de toch al door de coronacrisis overhoop gehaalde wielerkalender van 2020. In de huidige agenda staat op 14 augustus in Utrecht de eerste rit in de Ronde van Spanje op het programma. Ook de WK wielrennen in september in Zwitserland zou door deze nieuwe planning in het nauw komen.

Volgens het Franse dagblad zou een Grand Départ aan het einde van augustus de renners voldoende tijd geven om zich naar behoren voor te bereiden. Een rittenkoers van een week zoals het Critérium du Dauphiné, dat nu ook tot nader order is uitgesteld, zou dan in de aanloop naar de Tour voor het peloton goed kunnen uitkomen.