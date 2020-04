Miljoenen om Thialf te redden

Voor schaatstempel Thialf in Heerenveen ligt bijna 3 miljoen euro klaar om redding te brengen in de coronacrisis.

De extra financiële steun komt van de provincie Fryslân (2 miljoen euro) en de gemeente Heerenveen (991.000 euro). Provinciale Staten en gemeenteraad moeten nog wel akkoord gaan, daarna kan Thialf tijdens de herstelperiode uit het bedrag putten.

Niks doen? Dan failliet

Gedeputeerde Sander de Rouwe: „Thialf is een internationaal sporticoon waar we trots op zijn. Met de gouden medailles zit het, buiten de coronatijd, wel goed. Nu nog zwarte cijfers. Als we niks doen, gaat Thialf failliet. Met dit reddingskrediet kan Thialf aan de slag met het herstel.”

„Sport is een belangrijk onderdeel van de vitale Heerenveense gemeente”, zegt wethouder Jelle Zoetendal. „Topsport heeft een stimulerende werking op de economie én grote aantrekkingskracht op de breedtesporten. We buigen ons de komende tijd ook over het behoud van de ijshockeyhal. Willen we in Heerenveen een compleet ijssportpakket blijven bieden dan moeten we afwegingen maken.”

Topsport moet op de Friese schaatsbaan met maatregelen mogelijk blijven. | Foto: Thialf

Acuut probleem

Thialf had, zo bleek uit jaarcijfers, in december vorig jaar al een tekort. Het liquiditeitstekort zou in boekjaar 2019-2020 verder stijgen tot zo’n 1,1 miljoen euro. Het schaatsstadion moest voor aandeelhouders daarom binnen honderd dagen met een herstelplan komen.

Thialf stelt het scenario ‘slank en slim’ voor. Dit scenario vraagt een forse reorganisatie, maar behoudt de kernfuncties van Thialf met een focus op de topsport. Directeur Marc Winters: „Thialf doet uiteraard als eerste haar deel. Met pijnlijke noodzakelijke maatregelen nemen wij 538.000 euro van het structurele tekort voor onze rekening. We gaan terug naar een kleine organisatie die puur gericht is op het faciliteren van de topsport. Om een hoogwaardig product te kunnen blijven leveren is steun van anderen noodzakelijk. De herstelperiode gebruiken we om te werken aan een structurele oplossing. Een duurzame oplossing voor het energievraagstuk staat daarbij met stip bovenaan.”