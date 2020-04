Jumbo-Visma: 'Nieuwe datum geeft hoop, maar gezondheid belangrijkste'

,,We kunnen weer naar een doel werken'', zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma, nu bekend is dat de Tour de France op 29 augustus van start gaat.

En niet op 27 juni dus, die datum werd onmogelijk nadat grote evenementen in Frankrijk in ieder geval tot halverwege juli verboden werden. De Tour blijft, hoe dan ook, het hoofddoel voor de Nederlandse wielerploeg. „In principe trekken we naar Frankrijk met dezelfde renners die we de afgelopen winter al hebben aangewezen. Onze doelstelling blijft hetzelfde: knokken voor de gele trui.'' Dat zou betekenen dat Wout van Aert, Laurens De Plus, Tom Dumoulin, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Primož Roglič en Tony Martin in principe aan de start zullen staan in Nice.

Voorbereiding

De voorbereiding ziet er enigszins anders uit, nu iedereen zo dicht mogelijk bij huis moet blijven. Van hoogtestages of trainingskampen is in ieder geval geen sprake. „Op dit moment rijdt iedere renner binnen zijn mogelijkheden zijn voorbereiding, ze krijgen een individueel programma. Renners die in Nederland over vlakke wegen trainen krijgen een ander programma dan renners die enkel binnen kunnen trainen.''

Zeeman gaat op dit moment vanuit dat de Tour effectief verreden kan worden, maar zegt dat alles afhangt van in hoeverre de situatie wereldwijd verbetert. „Dat is het allerbelangrijkste, wij staan daar niet boven. Maar het geeft hoop dat we nu een doel hebben om naartoe te werken."

WK tijdrijden

De Tour finisht normaal op 20 september in Parijs, dezelfde dag als het WK tijdrijden bij de profs, een discipline waarin Tom Dumoulin wereldtop is. Zeeman gaat ervan uit dat de UCI het programma voor het WK nog gaat wijzigen. „Ik verwacht dat de tijdrit opschuift naar woensdag, anders krijg je een enorm gedevalueerd WK tijdrijden. We rekenen op het gezonde verstand van de UCI.''