Franse sportminister: Tour de France heeft geen prioriteit

Het is nog maar de vraag of in Frankrijk de Ronde van Frankrijk en het tennistoernooi van Roland Garros dit jaar worden gehouden. Dat zegt de minister van Sport, Roxana Maracineanu. „Het laten doorgaan van deze evenementen heeft bij de regering geen prioriteit."

Beide evenementen zijn al uitgesteld, de Tour begint nu eind augustus, Roland Garros eind september. „Ik vraag me af of het haalbaar is", zegt Maracineanu. „En laten we eerlijk zijn, dat we het tijdelijk moeten doen zonder deze mooie evenementen is niet het einde van de wereld."

Voetbal

Ook het voetbal hoeft zich volgens de minister niet al te veel illusies te maken. „Het optimale scenario is een herstart midden juni. Maar we moeten met andere scenario's rekening houden. Het kan ook zomaar zijn dat we pas in september weer kunnen beginnen."