FIFA: Ziyech ook in de zomer bij Ajax

Als het aan wereldvoetbalbond FIFA ligt, voetbalt Hakim Ziyech de komende zomer de hele Eredivisie uit bij Ajax. Als er weer gevoetbald mag worden uiteraard.

De FIFA heeft met nieuwe richtlijnen voor onder meer de duur van spelerscontracten een verlenging van het seizoen tot diep in de zomer mogelijk gemaakt. Het bestuur van de FIFA nam de aanbevelingen over van een speciale werkgroep, die vanwege de mondiale coronacrisis werd geformeerd. Dat heeft dus consequenties voor Hakim Ziyech, Ajax en Chelsea. Speler en clubs zijn een verbintenis in Londen per 1 juli overeengekomen en geldt tot dusver als grootste transfer vanuit Nederland na de huidige competitie.

Landen moeten richtlijnen nog wel opvolgen

De spelerscontracten die normaal op 30 juni aflopen, eindigen wat de FIFA betreft nu pas als het verlate seizoen er in het betreffende land helemaal op zit. In de praktijk zou dat betekenen dat Ziyech de competitie in de eredivisie afmaakt. Zijn contract bij zijn nieuwe club Chelsea gaat dan pas in als het volgende seizoen officieel in Engeland begint.

De FIFA „hoopt en verwacht" dat de nieuwe richtlijnen overal ter wereld zullen worden opgevolgd. Juristen verwachten echter de nodige problemen, omdat bijvoorbeeld de betrokken spelers akkoord moeten gaan met een verlenging van de huidige contracten met een of twee maanden.

Samen naar oplossingen

De FIFA doet een krachtig beroep op de clubs en spelers om juist nu, tijdens de gedwongen voetbalpauze, gezamenlijk aan oplossingen te werken. Daarbij dienen ook onder meer salarismaatregelen en verzekeringskwesties aan de orde te komen. Indien de betrokken partijen niet tot een akkoord kunnen komen over de gevolgen van een verlenging van het seizoen, zal de FIFA uitsluitsel geven.

De wereldvoetbalbond zal daarbij een aantal factoren laten meewegen in de besluitvorming: heeft de club een serieuze poging ondernomen om met de betreffende speler overeenstemming te bereiken?; hoe staat de club er financieel voor?; hoe groot zijn de de aanpassingen in het spelerscontract?; wat zijn de financiële gevolgen voor de speler?; en zijn alle spelers van de club op dezelfde manier behandeld? Op deze manier hoopt de FIFA in staat te zijn om tot oplossingen te komen die voor zowel de clubs als voor de spelers „eerlijk en evenwichtig" zijn.

Wat betreft de zomerse transfertermijn wil de FIFA flexibiliteit betrachten. De spelersmarkten zullen geopend zijn tussen het einde van het huidige seizoen en het begin van het nieuwe seizoen. De wereldvoetbalbond wil daarbij een coördinerende rol vervullen.