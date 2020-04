EK voetbal 2021 blijft EURO 2020 heten

Nu de Tour de France eind augustus van start gaat, hebben de renners weer een doel om naartoe te werken. Zo ook Steven Kruijswijk, die vorig jaar op het podium eindigde. Metro sprak met de Brabantse klimgeit over zijn ambities, zijn voorbereiding en digitale fietstochtjes met Ajax-spelers.

Daar stond hij dan, op 28 juli 2019, in de avondschemering op de Champs Elysées in Parijs. Een derde plaats in de Tour de France was zijn deel, na de Ineos-tandem Geraint Thomas en Egan Bernal. Na die podiumplek was hij niet langer de renner die zijn poging om de Ronde van Italië in 2016 te winnen zag stranden in een ijswand.

Nu er een, voorlopige, wielerkalender op tafel ligt kan het vizier in principe weer gericht worden op de koers. Het hoofddoel: diezelfde Tour de France, die nu verreden wordt van 29 augustus tot en met 20 september. De Brabander, normaliter woonachtig in Monaco, brengt deze periode met zijn familie door in Nederland. „In Monaco mag je niet naar buiten en ben je verbannen tot binnen trainen. Je komt dus letterlijk niet vooruit”, zegt de renner van Jumbo Visma lachend.