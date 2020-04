Duitsers willen in mei ‘gewoon’ weer voetballen

Als het aan de Duitse voetbalclubs in de twee hoogste divisies ligt, wordt er in de eerste of tweede week van mei al weer gevoetbald. Zonder publiek.

De Bundesliga en 2nd Bundesliga kunnen dan op 30 juni volledig zijn afgerond. Volgens voetbaltijdschrift Kicker zijn de 36 profclubs dat nu overeengekomen. De wens is opmerkelijk. In veel andere Europese landen wordt voetballen in mei door het coronavirus als ondenkbaar gezien. De clubs en de Duitse voetbalbond zijn zelf zijn nog niet met het nieuws naar buiten getreden.

Vrijdag bracht Kicker al het bericht dat 13 van de 36 clubs uit de hoogste divisies door de coronacrisis in de financiële problemen komen. Het tijdschrift maakt dat op uit cijfers die tijdens een videoconferentie tussen alle Duitse profclubs bekendgemaakt zijn. Het zou gaan om vier Bundesligaclubs en negen uit de een na hoogste divisie. Bayern München zit daar met een eigen vermogen van enkele honderden miljoenen zeker niet bij.

Nederland

In Nederland wordt dinsdag door KNVB, Eredivisie CV en clubs verder gesproken over de mogelijkheden om de competitie af te maken. Eén van de opties is volgens de KNVB om half juni weer te starten en de profdivisies dan voor 3 augustus beëindigen. Dit ondanks allerlei haken en ogen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het contract van Hakim Ziyech, die per 1 juli werknemer van het Engelse Chelsea is? In ons land mag sowieso tot 1 juni niet worden gespeeld.

Vooral Ajax reageerde fel op voetballen in juli. De Amsterdamse club, die bovenaan staat, wil de competitie helemaal niet meer afmaken. Directeur Marc Overmars zei: „ De eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is.”

Louis van Gaal. | Foto: EPA / Lukas Barth-Tuttas

‘Sport is er om een winnaar aan te wijzen’

Voormalig bondscoach Louis van Gaal vindt hervatting van het voetbal momenteel „totaal niet belangrijk." In het AD pleitte de 68-jarige coach er zaterdag desondanks voor om de huidige competitie uit te spelen. „Als vaststaat dat het coronavirus is verslagen, moet je eerst de huidige competitie uitspelen", zegt hij. „Sport is er om een winnaar aan te wijzen, op het veld."

Van Gaal hekelt de discussie over het uitspelen van de eredivisie. „Ik vind het ook schandalig hoe het gezondheidsvraagstuk in de discussie over 'uitspelen of stoppen' wordt ingezet", zegt hij. Over zijn oude club: „Terwijl ook de regering al wekenlang de experts volgt, gaan wat voetbalclubs ineens zeggen dat het allemaal niet kan, Ajax voorop."

België

De Belgische voetbalbond KBVB gaat het voorstel om de nationale competitie te beëindigen binnenkort toelichten aan het uitvoerend comité van de Europese federatie UEFA. De voorzitter van de KBVB, Mehdi Bayat, heeft al een „constructief gesprek" gehad met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

„De plooien zijn gladgestreken en de intentie werd uitgesproken om samen tot een oplossing te komen", meldde de KBVB. Ceferin had deze week gedreigd de Belgische clubs uit Europa te weren als de nationale competitie vroegtijdig wordt beëindigd vanwege de coronacrisis.

De raad van bestuur van de Pro League stelde donderdag unaniem voor de competitie te beëindigen. Die beslissing moet nog worden bekrachtigd tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 april.

Virgil van Dijk, Liverpool. | Foto: EPA / Peter Powell

Engeland

De situatie voor de Engelse Premier League is nog onduidelijk. Daar heeft Liverpool, de club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, de opmerkelijke situatie dat het met een straatlengte voorsprong al bijna kampioen was. En dat voor het eerst sinds 1990. In Engeland gaan al stemmen op om Liverpool tot kampioen uit te roepen, ook als de competitie moet worden beëindigd.

„Het is onwerkelijk en ook wel een beetje gek”, zegt Van Dijk op de website van zijn club. „Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar het belangrijkste is de gezondheid van iedereen. Dit zijn vaak de zwaarste weken van het jaar, samen met de periode rond de jaarwisseling. Nu weet je echt niet meer wat er nog gaat gebeuren en speel je andere spelletjes dan voetbal. Je bent ook niet in de stemming om te voetballen. Je mist het wel, maar het is er even niet. We moeten maar wachten op het juiste moment om weer aan de slag te gaan."