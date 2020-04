'Betaald voetbal afmaken vanaf half juni'

Als het aan de Duitse voetbalclubs in de twee hoogste divisies ligt, wordt er in de eerste of tweede week van mei al weer gevoetbald. Zonder publiek.

De Bundesliga en 2nd Bundesliga kunnen dan op 30 juni volledig zijn afgerond. Volgens voetbaltijdschrift Kicker zijn de 36 profclubs dat nu overeengekomen. De wens is opmerkelijk. In veel andere Europese landen wordt voetballen in mei door het coronavirus als ondenkbaar gezien.

De DFL, de organisatie van de twee hoogste voetbaldivisies in Duitsland, ontkent dat er een plan ligt om de Bundesliga in het eerste of tweede weekeinde van mei te hervatten. Volgens de DFL gaat het echter om een „misleidend" bericht. Er zou helemaal geen duidelijk plan op tafel liggen voor het restant van het seizoen. De DFL besloot dinsdag dat er in ieder geval tot eind april niet wordt gevoetbald.