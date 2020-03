Van het glorieuze Ajax is een jaar later nog weinig over

Donderdag is het precies een jaar geleden dat Ajax de voetbalwereld verbaasde door Real Madrid met 1-4 van de mat te vegen in de achtste finale van de Champions League. Een prestatie die twaalf maanden eerder niemand voor mogelijk had gehouden. Maar weer een jaar verder lijken de Amsterdammers terug bij af en is er weinig over van de ploeg die Europa liet genieten.

In de Europa League werd Ajax geïrriteerd en uitgeschakeld door Getafe (nota bene de derde club van Madrid) en in de Eredivisie ziet het nu al week na week de voorsprong slinken. Door een glansrijke 0-2 overwinning in de Johan Cruijff Arena kwam AZ zondag in punten gelijk met de op voorhand gedoodverfde titelfavoriet. Alleen het sterke doelsaldo houdt Ajax momenteel nog op de eerste plek. Toch mag je ondanks de koppositie best spreken van een crisis. In de laatste tien speelronden van de Eredivisie werd er maar liefst vijf keer verloren, een aantal dat alleen overtroffen wordt door hekkensluiter RKC Waalwijk.

Gemotiveerd

Ajax krijgt woensdagavond de kans om de rug te rechten in de KNVB Beker als het op bezoek gaat bij FC Utrecht. Dat is traditioneel een lastige klus voor de ploeg van Erik ten Hag, al wil het feit dat ook Utrecht niet in beste vorm steekt en in de voorbije wedstrijden werkelijk dramatisch spel op de mat legde. Daartegenover staat dat de Domstedelingen in wedstrijden tegen Ajax altijd twee keer zo gemotiveerd voor de dag komen als tegen RKC of FC Twente. Dat beseft Utrecht-verdediger Sean Klaiber ook. „In de grote wedstrijden staan we er wel. Ajax is niet in allerbeste vorm en ze hebben wel wat tikken gehad.”

Daarbij gaat het niet alleen om figuurlijke tikken, maar in sommige gevallen zijn die letterlijk. De afgelopen maanden kende Ajax een waslijst aan blessures, met name voorin. Hoewel diverse belangrijke krachten in de voorbije weken terugkeerden in de wedstrijdselectie, worden er vragen gesteld over hun fitheid en vorm. Met name Daley Blind – die twee maanden aan de kant stond vanwege een ontstoken hartspier en weken zich niet moet inspannen – is duidelijk nog niet in zijn beste doen en was al de hoofdschuldige bij meerdere cruciale tegengoals. Dit terwijl hij voor zijn blessure heer en meester was achterin en het beste niveau uit zijn loopbaan haalde.

Positief blijven

De reserve aanvoerder van Ajax bleef na afloop van de wedstrijd tegen AZ, waarin hij met een foute pass de 0-1 inleidde, rustig. „We moeten het ook niet overdrijven. Ik heb het vaak aangegeven: ik ben de eerste die kritisch op mezelf is. Ik ga mezelf niet in de put praten hier." Volgens Blind is er niet één reden voor de dramatische resultaten, maar gaat het op verschillende plekken verkeerd. „Het is moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. We laten veel strijd zien, maar maken te veel kleine foutjes en er zijn weinig automatismen. Dan komen er vanzelf irritaties. We moeten positief naar elkaar blijven, hoe moeilijk het op sommige momenten ook is.”

Blind en zijn teamgenoten mogen woensdagavond in Stadion Galgenwaard laten zien dat ze inderdaad samen sterk staan en de rug kunnen rechten. En dat het team dat glorieus Real Madrid elimineerde in een jaar tijd niet volledig verdampt is.