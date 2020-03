Schaatser Kramer gaat door tot Spelen van 2022

Bij PSV staat er komend seizoen voor het eerst in achttien jaar een buitenlandse trainer voor de selectie. Een heuse trendbreuk voor de Eindhovenaren.

Na clubiconen als Mark van Bommel, Phillip Cocu en Dick Advocaat heeft PSV ervoor gekozen om een frisse kracht van buitenaf aan te stellen als hoofdtrainer. Roger Schmidt is de aangewezen persoon om PSV naar nieuwe succes te leiden. Schmidt – die donderdag 53 jaar wordt – kwam als speler nooit verder dan het derde niveau van Duitsland, maar als trainer kan hij wel goede papieren overleggen. Zijn naam zal bij de gemiddelde Nederlandse voetbalvolger niet direct een belletje doen rinkelen, al hield hij hier al eens goed huis.

Schmidt is in Nederland het meest bekend als trainer van RedBull Salzburg, waarmee hij zes jaar geleden Ajax vernederde in de Europa League. In Amsterdam werd het maar liefst 0-3 en in Oostenrijk deed zijn ploeg het nog eens dunnetjes over met een 3-1 zege. En onverdiend was het allerminst. Ajax verloor in de voorbije twintig jaar vaak in Europa van ploegen die op voorhand als minder werden beschouwd, maar daarbij werd het nooit zo overklast op voetbaltechnisch vlak als door de ploeg van Schmidt. De trainer liet zijn elftal powervoetbal spelen met veel kracht, durf en snelheid. Een van de uitblinkers in zijn ploeg was de toen pas 21-jarige Sadio Mané, die nu een absolute wereldster is bij Liverpool.