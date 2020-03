Ronaldinho heeft nacht in Paraguayaanse cel geslapen

Voormalig Braziliaans topvoetballer Ronaldinho is in Paraguay gearresteerd omdat hij het land probeerde binnen te komen met een vals paspoort.

De oud-speler van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain én tweevoudig wereldvoetballer van het jaar is samen met zijn broer in hoofdstad Asunción in hechtenis genomen. Het duo werd in een politieauto afgevoerd vanuit hun hotel en moest de nacht in de cel doorbrengen.

Voetbalclinic

De broers waren woensdag al aangekomen in Paraguay en kregen toen op de luchthaven al vragen over hun paspoort, dat er verdacht uitzag. Ronaldinho en zijn broer, die ook zaakwaarnemer is, legden uit dat zij op uitnodiging van een lokale casinobaas een voetbalclinic voor kinderen kwamen geven en ook nog een boek mochten presenteren. Ze hadden de paspoorten bij aankomst in Paraguay gekregen.

De officier van justitie nam genoegen met hun verhaal en was bereid de twee te laten gaan, maar de rechter was het daar niet mee eens en gaf opdracht Ronaldinho en zijn broer te arresteren. Het duo hoort waarschijnijk later zaterdag of ze alsnog worden vrijgelaten of nog langer moeten vastzitten.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Ronaldinho sinds het ingaan van zijn voetbalpensioen in aanraking komt met justitie. In 2018 moest hij zijn Braziliaanse paspoort inleveren vanwege een milieuboete. Zuid-Amerikaanse media speculeren over een verband tussen dat incident en het vervalste paspoort dat hij nu bij zich droeg.