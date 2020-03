PSV en Feyenoord voor geen meter opgeschoten

Goed was PSV – Feyenoord niet, intens en spannend wel. Maar met de uitslag schieten beide ploegen niets op. Het werd 1-1.

„We gaan ervoor om zo hoog mogelijk te eindigen.” Tja, meer kon PSV-aanvoerder Denzel Dumfries er na PSV – Feyenoord ook niet van maken. Wat moest hij ook na de 1-1 einduitslag? De nummer vier van de Eredivisie uit Eindhoven en de nummer drie uit Rotterdam lopen hoogstens een puntje in op AZ, als Ajax dat onderlinge duel zondagavond wint. Maar dan nog.

Twee keer goed gevoel

Feyenoord was zondagmiddag met een geweldige reeks onder trainer Dick Advocaat in de benen naar PSV afgereisd. De thuisspelende club had na een zeer slechte periode onder zowel de ontslagen Mark van Bommel als de aangestelde Ernest Faber de juiste weg weer een beetje gevonden. Op voorhand was geen van beide teams de uitgesproken favoriet. Grote verrassingen in de opstellingen bleven ook uit, al moest Advocaat iemand vinden voor de voor ettelijke miljoenen naar China vertrokken flankspeler Sam Larsson. De Kleine Generaal kwam tot Ridgeciano Haps en stelde met ook Malacia in feite twee linksbacks op. Dat werkte overigens prima tegen ‘de brommer’ van PSV, Dumfries.

Eric Botteghin na zijn doelpunt (0-1) met spits Bozenik.

Feyenoord had voor rust licht de overhand en beloonde zichzelf met een 0-1 voorsprong. De van een blessure teruggekeerde Eric Botteghin kopte een corner van Kökcü prima in de verre hoek. PSV stelde in de tweede helft binnen twee minuten orde op zaken. Cody Gakpo tikte binnen na een mooie combinatie tussen Hendrix en Thomas. De jonge aanvaller trok blij als ie was zijn shirt over zijn hoofd, maar niet uit. In het spelregelboekje is dat misschien toch geel, maar de verder prima fluitende Dennis Higler hing met het tonen van de kaart voor elke voetballiefhebber toch even de pietlut uit. Gakpo moet zijn actie bekopen met een schorsing en mist het uitduel tegen FC Groningen.

Bijna drie keer op rij

De Rotterdammers die zondag hadden kunnen aanhaken in de strijd om het kampioenschap of de tweede plaats, kwam nog dichtbij een overwinning via Bozenik. De Slowaakse spits had dan driemaal op rij – het maakte ‘de winnende’ bij PEC Zwolle en in De Kuip tegen Fortuna Sittard – drie punten in de tas van Feyenoord geschoten. Zover kwam het allemaal niet.

Cody Gakpo kijkt verbaasd naar arbiter Higler. Geel??

PSV – Feyenoord is nu de laatste vier edities geëindigd in 1-1, 1-1, 1-0 en 0-1. Het laatste spektakelstuk (4-3) stamt uit december 2014, waarmee PSV destijds winterkampioen werd. Met het gelijke spel van gistermiddag schiet niemand in Eindhoven of Rotterdam iets op. „We houden PSV op afstand met ook nog een wedstrijd extra te spelen (uit bij AZ, red.), dat is goed. De achterstand op AZ en Ajax vind ik nog vrij groot”, wist Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis alleen maar uit te brengen. Zijn collega Dumfries van de tegenstander: „Na rust dacht ik even ‘we gaan erop en erover’. Maar we hadden niet verdiend te winnen.”

Dat vond zijn trainer Ernest Faber ook. „Het was hectisch en chaotisch, maar de eindstand klopt wel.” Dick Advocaat maakte er in zijn analyse maar iets positiefs van. „Ik denk dat die uitslag de verdienste is van beide ploegen", zei de Hagenaar.