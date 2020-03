Leeuwinnen spelen ook derde duel gelijk tegen Frankrijk

Donderdag is het precies een jaar geleden dat Ajax de voetbalwereld verbaasde door Real Madrid met 1-4 van de mat te vegen in de achtste finale van de Champions League. Een prestatie die twaalf maanden eerder niemand voor mogelijk had gehouden. Maar weer een jaar verder lijken de Amsterdammers terug bij af en is er weinig over van de ploeg die Europa liet genieten.

In de Europa League werd Ajax geïrriteerd en uitgeschakeld door Getafe (nota bene de derde club van Madrid) en in de Eredivisie ziet het nu al week na week de voorsprong slinken. Door een glansrijke 0-2 overwinning in de Johan Cruijff Arena kwam AZ zondag in punten gelijk met de op voorhand gedoodverfde titelfavoriet. Alleen het sterke doelsaldo houdt Ajax momenteel nog op de eerste plek. Toch mag je ondanks de koppositie best spreken van een crisis. In de laatste tien speelronden van de Eredivisie werd er maar liefst vijf keer verloren, een aantal dat alleen overtroffen wordt door hekkensluiter RKC Waalwijk.

Gemotiveerd