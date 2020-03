Hendriks tegen Nederlandse olympiërs: Focus op gezondheid

Na het bericht dat de Olympische Spelen in Tokio deze zomer niet doorgaan, heeft Maurits Hendriks Nederlandse sporters opgeroepen zich volledig te richten op hun gezondheid.

Dinsdagmiddag bracht het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een officieel statement naar buiten over het uitstellen van de Spelen die deze zomer in Tokio, Japan hadden moeten plaatsvinden. 's Werelds beroemdste sportevenement wordt verplaatst naar uiterlijk de zomer van 2021.

Bevestiging

Een flinke klap voor de deelnemende sporters, maar uiteraard geen verrassing. „Dit is een bevestiging van wat we de afgelopen weken al zagen", zegt Hendriks. „Zo lang de wereld niet 'coronaveilig' is, kunnen we nooit de Spelen houden."

Wat Hendriks betreft verleggen sporters hun focus. „Het is nu vooral belangrijk om tegen sporters te kunnen zeggen: focus je op je gezondheid, pas je trainingsprogramma's wat aan. We weten dat de Spelen in ieder geval niet voor januari zullen plaatsvinden."

Moeilijk, maar goed

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie noemt het verplaatst van de Spelen een moeilijk, maar goed besluit. „Uiteraard is dit het beste voor iedereen. Er zijn andere zaken waar we ons mee bezig moeten houden.Voor atleten is nu de tijdsdruk eraf. Ze kunnen even rustig ademhalen en gaan nadenken over een nieuwe planning."

„De volksgezondheid staat nu voorop", zegt judo-bondscoach Maarten Arens in een reactie. „Daarom denk ik dat dit heel verstandig is. Het kon ook niet anders. Mijn atleten waren door alle omstandigheden niet of nauwelijks in staat zich goed voor te bereiden en in andere landen is het soms nog erger."