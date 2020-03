Geen sport meer op tv? Dit zijn alternatieven

Het zijn donkere dagen voor sportliefhebbers. Na het EK werd dinsdag besloten om ook de Olympische Spelen met een jaar uit te stellen tot 2021. Wielerwedstrijden gaan niet door, en ook de Formule 1-kalender is flink aangepast. Gelukkig hebben we het internet nog, dat troost en alternatieven biedt voor verveelde sportfanaten.

Zo is er sinds vorige maand een nieuwe competitie: Marbula One. Een soort Formule 1 dus, maar dan met knikkers (marbles). Compleet met indrukwekkende banen, herkenbaar commentaar („De meesten kiezen hier voor de binnenbocht”), sponsors, teams en enthousiaste fans.

De wedstrijden zijn te volgen op YouTube, en trekken honderdduizenden kijkers. Volgens de Nederlandse bedenkers Jelle en Dion Bakker was de F1 „zo aardig ons ervan te verzekeren dat ze er geen problemen mee hadden dat we deze naam gebruiken.”

Ruud Dimmers van Formule 1-website Racing365 vindt het een heel leuk concept, „We volgen hem (Jelle, red.) al een tijdje. Hij is vroeger gewoon begonnen met knikkers op het strand, en inmiddels heeft hij de Olympische Spelen al eens nagebootst, en pakt hij nu dus het racen beet. Het is een hele luchtige vorm van vermaak. En zeker in deze tijd kunnen mensen wel een grappig stukje afleiding gebruiken."

Houseparty en Happening

Maar dit is niet de enige creatieve oplossing voor het gebrek aan live sportevenementen. Veel mensen gaan zelf de onderlinge competitie aan met apps als Houseparty en Happening, die ineens (weer) razend populair zijn. Er wordt fanatiek gesketched, gequizd en gechat in de apps, die voornamelijk gericht zijn op vriendengroepen.

„Echt goed voor mijn productiviteit is het niet”, zegt Hilde Smits, die zowel de apps Happening als Houseparty op haar telefoon heeft geïnstalleerd „Vooral op Happening is altijd wel iets te beleven, dus dat is fijn om tussendoor even te doen, maar ook afleidend. Zeker als je in een groep zit met mensen die allemaal niks te doen hebben nu, omdat ze net zijn afgestudeerd en er geen werk te vinden is… Maar ach, het is wel een leuke manier om met mensen in contact te blijven.”

FIFA QuaranTeam

Voor degenen die rouwen om de verplaatsing van het EK, is er FIFA Ultimate QuaranTeam. 128 FIFA 20-spelers van over de hele wereld hebben zich georganiseerd in een online knock-out toernooi. Met de wedstrijden wordt geld opgehaald voor clubs uit lagere divisies die door het coronavirus in de problemen komen.

Het initiatief kwam van de Engelse club Leyton Orient, die in de vierde divisie in het land speelt. Het originele doel was om 50,000 pond op te halen, maar daar zitten ze inmiddels al ruim overheen. De deelnemers aan de online competitie variëren van echte voetballers tot bekende e-sporters en andere fans, en de wedstrijden, die twaalf minuten duren, zijn live te volgen of terug te kijken via social media of YouTube.