Feyenoord met zeven doelpunten naar bekerfinale

Feyenoord staat op 19 april voor de derde keer in vijf jaar in de finale van de KNVB-beker.

De nummer drie van de eredivisie vierde in een volle Kuip een afgetekende zege op NAC Breda (7-1), de nummer zes van de eerste divisie. Steven Berghuis scoorde driemaal voordat hij in de 55e minuut naar de kant mocht.

Feyenoord stuit in de eindstrijd op FC Utrecht, dat woensdag bekerhouder Ajax uitschakelde (2-0). Beide clubs stonden vier jaar geleden ook tegenover elkaar in de bekerfinale. Feyenoord won dat duel met 2-1. Filip Bednarek, de Poolse doelman van FC Utrecht, werkte de bal in de 75e minuut bij een gelijke stand (1-1) in eigen doel.

Landstitel

Feyenoord beloonde de trouwe aanhang met een voetbalshow van bijna 52 minuten en dacht vervolgens aan de komende verplichtingen in de competitie. De supporters van de thuisploeg trotseerden de regen en vermaakten zich vooral voor rust. Trainer Dick Advocaat zag het allemaal aan en genoot zichtbaar als hij weer eens werd toegezongen. Onder zijn leiding heeft Feyenoord slecht 1 van de 20 officiële duels in verschillende competities verloren: in de Europa League tegen FC Porto: 3-2.

Waar gaat het eindigen met Feyenoord dit seizoen? De club gluurt ook nog voorzichtig naar de landstitel. Het verschil met Ajax en AZ is 6 punten en Feyenoord komt nog tegen beide koplopers in actie. Wie het povere NAC zag acteren kon zich nauwelijks voorstellen dat die ploeg dit seizoen het bekeravontuur van PSV (2-0) als AZ (1-3) heeft beëindigd.

Zondag tegen Willem II

Het elftal van de flamboyante coach Peter Hyballa begon nog wel aardig maar stortte na een kwartier na de 1-0 van Marco Senesi volledig in elkaar. Berghuis (strafschop), Robert Bozenik (blunder doelman Nick Olij) en Ridgeciano Haps lieten de score binnen 16 minuten snel oplopen naar 4-0. Vervolgens bepaalde Berghuis met een prachtige stiftbal de ruststand op 5-0.

Trainer Advocaat dacht tijdens de rust al aan de competitiewedstrijd van zondag tegen Willem II en wisselde Senesi en Leroy Fer voor Edgar Ié en Oguzhan Özyakup. Berghuis mocht na 55 miniuten naar de kant nadat hij weer een strafschop had benut (6-1). Even voor zijn penalty had Jan Paul van Hecke de meegereisde aanhang uit Breda laten juichen. Invaller Luciano Narsingh bepaalde in de slotfase de eindstand met een benutte strafschop.