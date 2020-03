De internationale sportkalender gaat flink op de schop

De coronacrisis gooit een hoop plannen in de war, ook die van de topatleten. Wat zijn de gevolgen van de pandemie voor de belangrijkste sportevenementen?

De voetbalcompetities

Dinsdag maakte de UEFA bekend dat het EK voetbal verplaatst wordt naar 2021. Dit omdat de play-offs die sommige landen nog moesten spelen waarschijnlijk niet op tijd konden worden afgewerkt. Maar vooral wil de Europese voetbalbond de nationale competities op die manier de ruimte geven om af te ronden. De vraag is echt of daar voldoende ruimte voor komt in alle landen. De competities moeten namelijk vóór 1 juli worden afgerond, omdat op er die dag veel spelerscontracten aflopen en al geplande transfers plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld die van Ajacied Hakim Ziyech naar Chelsea.

Hoewel de spelers tot in ieder geval 6 april niet meer samen mogen spelen, is de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht – die gepland stond voor 19 april – alvast uitgesteld. „We rekenen erop dat als de spelers weer samen mogen trainen, ze zeker een twee tot drie weken aan voorbereiding nodig hebben”, zegt een woordvoerder van de KNVB. „Een uiterste datum waarop dat weer mogelijk moet zijn om de Eredivisie af te ronden hebben we niet. We willen daarover niet speculeren.” Momenteel moeten alle clubs nog acht of negen competitieduels spelen.

Olympische Spelen

De Olympische Spelen van Tokio zelf lijken niet in gevaar te komen als het gaat om de risico’s die de sporters daar lopen. In Japan neemt het aantal nieuwe besmettingen per dag rap af en lijkt de pandemie behoorlijk onder controle te zijn. Het doorgaan ligt alleen niet enkel aan Japan, zo realiseert ook vice-premier Taro Aso zich. „De Olympische Spelen hebben geen zin als andere landen hun atleten niet kunnen uitsturen. Het is wenselijk om de Spelen te houden in een omgeving waarin iedereen zich veilig en blij voelt. Maar daarover kan Japan niet alleen beslissen.”

Behalve dat atleten vanuit hun land geen corona moeten meebrengen, moeten er ook nog een hoop kwalificatietoernooien worden gehouden, want pas 57 procent van de beschikbare plekken zijn vergeven. De meeste daarvan zijn nu gecanceld, al gaat het boksen in Londen deze week wel gewoon door. Op de eerste twee dagen was er zelfs publiek aanwezig, maar inmiddels is de organisatie gezwicht voor de vele kritiek en vindt het achter gesloten deuren plaats. Al is daarmee nog niet alle kritiek verstomd. „Veel deelnemers zullen moeite hebben om terug naar huis te gaan vanwege alle geannuleerde vliegbestemmingen en andere reisbeperkingen”, zo klinkt het.

Formule 1

De Formule 1-sport zou na 35 jaar eindelijk weer terugkeren op het circuit van Zandvoort. Uitstel is nu echter onvermijdelijk voor het evenement dat op 3 mei plaats had moeten vinden. De internationale autosportfederatie FIA is volgens de eerste berichten gelukkig niet van plan om de grand prix zomaar te laten vallen en hoopt de race in de zomer alsnog af te kunnen werken. In de maand augustus is de kalender nog bijna helemaal leeg en omdat de races aan het begin en het einde van de maand in Hongarije en België zijn, is het hele autocircus toch al in Europa. In de lege weekenden zouden de wedstrijden Zandvoort en Monaco dan ingehaald kunnen worden.

Wielrennen

Alle grote wielerklassiekers die het voorjaar hadden moeten kleuren zijn uit de kalender gezet. Dinsdag kwam daar als laatste onze eigen Amstel Gold Race bij. Gespeculeerd wordt er nu dat er in het najaar een paar superweken komen met alle grote voor- en najaarswedstrijden kort op elkaar. Het inplannen van de drieweekse Giro d’Italia zal lastiger worden, omdat de wielerkalender al bomvol zit met andere grote koersen. Volgende week dinsdag komt wielerbond UCI samen met de grote organisatoren om de kalender voor het najaar in te vullen. De Tour de France maakt zich op dit moment geen zorgen. „Het is nog meer dan honderd dagen tot de Grand Départ.”

Roland Garros

Net zoals het EK voetbal werd dinsdag ook Roland Garros uitgesteld: van 24 mei naar 20 september. Daardoor start de tennisgrandslam een week na de US Open aan de andere kant van de oceaan. De beslissing van de Franse tennisbond zet veel kwaad bloed bij de spelers. De Canadese tennisser Vasek Pospisil, voorzitter van de spelersraad van de ATP, reageert boos. „Deze beslissing is egoïstisch en arrogant. Het toont aan dat de spelers zelf geen enkele invloed op de sport hebben. Dit is een moeilijke periode voor iedereen, we ondervinden allemaal problemen door deze catastrofe. Communicatie en samenwerking om problemen op te lossen zouden prioriteit moeten hebben."