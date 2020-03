Canada doet niet mee aan Olympische Spelen 2020

Het hoofd van de organisatie in Japan zegt dat de Olympische Spelen in ieder geval niet zullen worden afgelast. Uitstel is volgens Yoshiro Mori inmiddels een van de scenario's die de komende vier weken worden bestudeerd.

„We zullen alle opties nauwkeurig moeten bekijken omdat er veel geld mee gemoeid is. Onze grootste zorg zijn de extra kosten die uitstel met zich meebrengt", zei Mori tijdens een persbijeenkomst in Tokio. Vanwege de wereldwijde coronacrisis wordt van alle kanten opgeroepen de Spelen komende zomer niet te laten doorgaan.

Kritiek

De organisatie heeft continu contact met het Internationaal Olympisch Comité, dat zondag al liet weten dat van uitstel geen afstel zal komen en binnen een maand zal beslissen of er een andere datum komt. Voorlopig beginnen de Spelen op 24 juli. Mori had zich gestoord aan de kritiek die het IOC en zijn organisatie hebben gekregen: „Het is frustrerend om te horen dat we te weinig om de atleten zouden geven."

Canada doet niet mee

Het Canadese Olympische Comité (COC) en het Paralympische Comité hebben bekendgemaakt niet mee te doen aan de Olympische en Paralympische Spelen in de zomer van 2020 in de Japanse hoofdstad Tokio. Ze roepen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Wereldgezondheidsorganisatie op de Spelen een jaar uit te stellen.

„We erkennen de complexiteit van het uitstel, maar niets is belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze atleten en de internationale gemeenschap", staat in een verklaring die door onder andere het COC naar buiten is gebracht.

Reacties positief

De reacties van (oud-)sporters uit het Noord-Amerikaanse land waren grotendeels positief. „Ik ben bijzonder trots", meldde Hayley Wickenheiser met een Canadees vlaggetje naast die tekst op Twitter. De oud-ijshockeyster was een van de eerste atleten wereldwijd die zich kritisch uitliet over het plan de Spelen te laten doorgaan.

Zwemster Maggie MacNeil, vorig jaar lid van de gouden WK-estafetteploeg van haar land, beschreef haar gevoel op Instagram. „Soms heb je even een knuffel nodig. Ik weet dat dit het beste is voor de atleten en de hele maatschappij. Het is de juiste keuze, maar dat maakt het niet makkelijker."

Een tegengeluid kwam van de hordeloopster Sage Watson. „Ik geloof in bescherming van onze levens maar dit is te vroeg", schreef ze op Twitter.

Trainingen aanpassen

Het IOC heeft de nationale comités per brief laten weten diverse scenario's te onderzoeken en dat uitstel van de Spelen een optie is.

Het Australische Olympische Comité liet maandag weten ervan uit te gaan dat de Olympische Spelen een jaar worden uitgesteld. En roept zijn atleten op hun trainingen daarop aan te passen.