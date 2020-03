Angstige tijd voor profclubs: 'Impact nog niet in te schatten'

De Eredivisie ligt door de coronacrisis op zijn gat en dat zorgt voor kopzorgen. Niet bij de grote clubs, maar wel bij de verenigingen een laag eronder.

Onder andere bij PEC Zwolle heerst er onzekerheid over de toekomst. „Ik ben onrustig en maak me zeker zorgen", zegt voorzitter Adriaan Visser tegenover de NOS. „Vooral voor het komende seizoen. Het is nog niet in te schatten wat de impact is van deze crisis. Voor de korte termijn hebben we bij PEC nog een aardige buffer. Maar die kan ook snel op zijn."

Ook een niveau lager in de Keuken Kampioen Divisie heerst de onderzekerheid, zoals bij NEC Nijmegen vertelt directeur Wilco van Schaik. „Bij NEC komt de sponsoring uit 350 mkb-bedrijven, die gaan niet ongeschonden door deze periode. Meer dan gemiddeld hebben sponsoren hun bijdrage voor volgend seizoen opgezegd. Het gaat om het dubbele van wat we normaal te verduren krijgen."

Wachtstand

NEC zag ook nieuwe sponsoren op de rem trappen. „We waren bezig met een nieuwe partner. Die heeft gezegd dat hij voorlopig even op de wachtstand drukt. Op onze commerciële begroting kan het in totaal tien tot twintig procent schelen. Als je dat over alle ploegen bekijkt, dan praat je over miljoenenverlies voor het betaald voetbal."

Bij PEC Zwolle is dat niet veel anders. „Veel ondernemers die PEC sponsoren zitten gigantisch met hun handen in het haar. Die hebben geen flauw idee hoe de toekomst er voor hen uitziet. Bij sommigen zijn de inkomsten naar nul teruggelopen. Dan kan ik wel gaan vragen: waar blijft jullie toegezegde sponsorbijdrage? Maar dat geld is er dan gewoon niet."

Zwarte scenario's

Bij FC Emmen hopen ze dinsdag op meer duidelijkheid. „Voordat we allerlei scenario's in beeld gaan brengen, is het belangrijk dat we rustig afwachten totdat het dinsdag is. Het is vooral belangrijk dat alle clubs overeind blijven. Het is nu te vroeg voor allerlei zwarte scenario's. Maar voor alle clubs geldt: zolang er geen inkomsten zijn, kun je geen bedrijf hebben."