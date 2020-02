Zo zien we Max in Zandvoort

Wat er veranderd is aan de nieuwe auto van Max Verstappen? Eigenlijk alleen z’n helm.

Het is altijd zo’n momentje in februari: hoe ziet de auto van Max Verstappen – en dus die van het Red Bull-team – er komend Formule 1-seizoen uit? Woensdagmiddag was dat moment daar, op het Silverstone-circuit in Engeland. En waarmee reed ‘onze Max’ naar buiten? Met een Red Bull die er praktisch hetzelfde uit ziet als die van de afgelopen jaren.

Dat geldt voor het oog van het grote publiek uiteraard. Ongetwijfeld is er van alles anders en specialistische websites doken er woensdag gretig op. Motorsport.com meldde op basis van een foto bijvoorbeeld: „ Red Bull lijkt ook afscheid te hebben genomen van de multilink-wishbone voorwielophanging en gekozen voor een conventionele variant.”

Blauw, geel, rood

De gemiddelde Formule 1-kijker en natuurlijk al die fans die een kaartje voor de teruggekeerde race in Zandvoort weten te bemachtigen, zien echter een vertrouwd beeld. In het eerste weekend van mei zal Verstappen op het circuit aan de Noorzeekust in een donderblauwe bolide met gele en rode accenten starten. Red Bull Racing liet over de racewagen weinig los gisteren, maar ging op Twitter wel in op de kleuren: „Kleurstellingen zijn ervoor gemaakt om te blijven.”

Verstappen, woensdag in Silverstone.

Het bleef sowieso rustig rond de lancering en de eerste meters die Verstappen in de wagen reed. Dit in schril contrast met de ‘bombarie-presentatie’ van Ferrari een dag eerder. Verstappen zelf ging ook niet in op de wagen die hem voor het eerst wereldkampioen moet maken. De 22-jarige Limburger liet, al op dinsdag, alleen een mooi filmpje van zijn nieuwe helm zien. Zijn hoofdbeschermer is wel flink veranderd.

De auto, die de Nederlandse Formule 1-coureur volgende week in Barcelona pas echt gaat testen, heeft de naam RB16 gekregen. De cijfers verwijzen naar het zestiende seizoen dat het Oostenrijkse Red Bull in de belangrijkste autosportklasse actief is.

Wereldtitel

Of Red Bull met Verstappen en teamgenoot Alexander Albon (Thailand) een rol kan spelen in de strijd om de wereldtitel, hangt van de rijders maar vooral van de Hondamotor af. Aanpassingen pakten vorig jaar gaandeweg het seizoen goed uit. Verstappen won drie grands prix (Oostenrijk, Duitsland en Brazilië) en startte twee keer – dat gebeurde niet eerder – vanaf pole position. Hij kan amper nog wachten om het zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton dit jaar écht moeilijk te maken. Daarover zei Verstappen eerder deze maand: „In de Formule 1 ben je natuurlijk afhankelijk van de auto en Lewis is een geweldige coureur, maar bij Red Bull zijn we zeer gemotiveerd en overtuigd dat we het Mercedes heel lastig gaan maken.” Op 15 maart, bij de eerste race in Australië, weten we meer.