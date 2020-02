Verstappen snel, maar met problemen tijdens laatste testdag

Het is Kiki Bertens niet gelukt door te dringen tot de kwartfinales van de Australian Open. De als negende geplaatste Bertens moest in Melbourne in de vierde ronde haar meerdere erkennen in de Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza.

In 68 minuten werd het 6-3 6-3 voor de mondiale nummer 32. In de Rod Laver Arena had Bertens geen antwoord op het agressieve spel van de voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van twee grand slams: Roland Garros in 2016 en Wimbledon in 2017. Bertens brak Muguruza nog wel in de openingsgame, maar kwam geen moment echt lekker in de wedstrijd.

